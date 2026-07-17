Jean Mendonça destina R$ 350 mil para compra de medicamentos em Guajará-Mirim

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 17/07/2026 às 08h20

A aquisição de medicamentos para a rede pública de Guajará-Mirim receberá R$ 350 mil por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Jean Mendonça (PL).

O recurso foi direcionado após o parlamentar receber uma solicitação relacionada às necessidades da saúde do município. A medida busca atender à demanda da população e reforçar a disponibilidade de remédios nos serviços públicos locais.

Segundo Jean Mendonça, a aplicação da verba será acompanhada, enquanto o mandato continuará prestando apoio às ações voltadas ao atendimento e aos cuidados de saúde oferecidos aos moradores de Guajará-Mirim.