SINTERO e demais sindicatos convocam os profissionais da educação para Assembleia Geral Unificada

Por Camila Pinheiro

Publicada em 17/07/2026 às 08h31

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia, junto com o Sindicato dos Professores no Estado de Rondônia (SINPROF) e o Sindicado dos Servidores do Município de Porto Velho (SINDEPROF), convocam os profissionais da educação do município de Porto Velho para Assembleia Geral Unificada, que será realizada no dia 30 de julho de 2026, a partir das 16h, no auditório da Sede Administrativa do SINTERO, na rua Rui Barbosa, 713, bairro Arigolândia.

Pauta: SALÁRIO.

Contamos com a presença de todos. Juntos, seguimos na luta pela educação pública.