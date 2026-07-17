Projeto prevê recuperação de nascentes na sub-bacia do baixo rio Pimenta Bueno

Por Assessoria

Publicada em 17/07/2026 às 08h41

Está em fase de implantação o projeto de recuperação de nascentes da Sub-bacia do Baixo Rio Pimenta Bueno, desenvolvido em parceria entre o Município de Pimenta Bueno e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

A iniciativa prevê a recuperação de 812 nascentes localizadas em Áreas de Preservação Permanente (APPs) inseridas na Sub-bacia do Baixo Rio Pimenta Bueno, região responsável por parte do abastecimento de água do município.

As ações serão executadas em propriedades rurais localizadas na área de abrangência do projeto, mediante adesão dos proprietários, e incluem diagnóstico das nascentes, elaboração de projetos individuais por propriedade, recuperação das áreas degradadas, isolamento das APPs, plantio de espécies nativas e monitoramento técnico das áreas recuperadas.

Também estão previstas reuniões e ações de orientação aos proprietários rurais sobre a conservação das nascentes e das áreas de preservação permanente, bem como o acompanhamento das intervenções previstas no projeto.

As mudas utilizadas na recomposição da vegetação serão produzidas pelo viveiro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que possui estrutura para atender à demanda da iniciativa com espécies florestais nativas.

Após a execução das intervenções, as áreas recuperadas serão monitoradas por equipes técnicas durante cinco anos, com acompanhamento periódico para avaliação do desenvolvimento da vegetação e das condições ambientais das nascentes.

O projeto contempla a recuperação ambiental das áreas de preservação permanente, contribuindo para a conservação dos recursos hídricos, da biodiversidade e do solo na Sub-bacia do Baixo Rio Pimenta Bueno, conforme as diretrizes previstas no plano de trabalho firmado entre os órgãos participantes.