SEMFAZ alerta contribuintes sobre tentativa de golpe com mensagens falsas sobre alvará

Por Assessoria

Publicada em 17/07/2026 às 08h51

A Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ) de Rolim de Moura alerta a população sobre uma tentativa de golpe envolvendo o envio de mensagens falsas em nome do órgão. O comunicado foi emitido após um contribuinte procurar a secretaria para informar que recebeu uma mensagem referente a um suposto problema relacionado ao alvará, acompanhada de orientações para acessar links e regularizar uma alegada pendência.

A SEMFAZ esclarece que não envia esse tipo de mensagem aos contribuintes e reforça que qualquer comunicação recebida por meios não oficiais deve ser tratada com desconfiança, especialmente quando mencionar irregularidades em alvarás, solicitar pagamentos, atualização de dados cadastrais ou direcionar o cidadão para links desconhecidos.

A orientação é para que os contribuintes não cliquem em links, não forneçam informações pessoais e não realizem qualquer pagamento antes de confirmar a autenticidade da informação diretamente junto à Secretaria Municipal de Fazenda.

Para esclarecimentos ou confirmação de informações, os cidadãos podem entrar em contato pelos canais oficiais da SEMFAZ: atendimento presencial na Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, localizada na Avenida João Pessoa, nº 4.478, Centro; telefone (69) 3442-3100; e-mail [email protected]; ou comparecer à secretaria durante o horário de atendimento ao público, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.

A Secretaria Municipal de Fazenda reforça que a melhor forma de evitar prejuízos é sempre confirmar qualquer informação pelos canais oficiais.