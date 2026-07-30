Samuel Costa diz que política é escolha e defende geração de empregos para transformar Rondônia

Por Ascom

Publicada em 30/07/2026 às 08h30

O candidato ao Governo de Rondônia, Samuel Costa (PSB), afirmou que sua atuação na política é resultado de uma decisão de servir à população e contribuir para o desenvolvimento do estado. Em declaração, destacou que a política deve ser exercida como uma escolha consciente e comprometida com o interesse público.

“Política, para mim, é uma escolha, e não uma imposição. Rondônia precisa acabar com as amarras que impedem o crescimento do comércio varejista e da industrialização. Sou filho de Rondônia e dedicarei todas as minhas forças para melhorar a vida dos rondonienses.”

Segundo Samuel Costa, a prioridade de um governo deve ser criar oportunidades para que a população tenha acesso a empregos formais, renda e qualidade de vida. Para ele, o maior desejo das famílias rondonienses não é depender de programas assistenciais, mas conquistar autonomia por meio do trabalho.

“O povo quer empregos dignos, de carteira assinada, a oportunidade de crescer na vida, sustentar sua família com dignidade e construir um futuro melhor para seus filhos. É isso que deve orientar as políticas públicas”, afirmou.

Ao defender o fortalecimento do comércio varejista e da industrialização, Samuel Costa argumenta que Rondônia precisa agregar valor à sua produção, atrair investimentos e ampliar a geração de empregos. Na avaliação de Costa, um ambiente favorável aos negócios impulsiona a economia, fortalece as empresas locais e cria novas oportunidades para os trabalhadores.

Samuel Costa também reafirmou sua ligação com Rondônia e disse que pretende dedicar sua trajetória política à construção de um estado mais próspero, com desenvolvimento econômico aliado à justiça social. “Sou filho desta terra e acredito no potencial do nosso povo. Meu compromisso é trabalhar para que cada rondoniense tenha a oportunidade de viver com dignidade, por meio do emprego, do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico”, concluiu.