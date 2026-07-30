Parceria entre Sebrae e Prefeitura de Seringueiras fortalece cultura de proteção de dados no serviço público

Por SEBRAE-RO

Publicada em 30/07/2026 às 08h35

A Prefeitura de Seringueiras, em parceria com o Sebrae em Rondônia, promoveu, no último dia 23 de julho, uma ação de comunicação e treinamento voltada aos servidores municipais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A iniciativa reuniu profissionais de diferentes secretarias para fortalecer a cultura de integridade, ética e privacidade na administração pública.

A capacitação foi conduzida pelo gerente de Integridade Corporativa e encarregado pelo Tratamento de Dados do Sebrae em Rondônia, Samir Valle. Com o tema "LGPD e Cultura Organizacional: Pequenas Atitudes, Grandes Responsabilidades", o encontro destacou como ações do dia a dia contribuem para a proteção das informações pessoais dos cidadãos e para a construção de uma gestão pública mais segura e transparente.

A iniciativa integra a parceria entre a Prefeitura de Seringueiras e o Sebrae em Rondônia, apoiador institucional do Programa Time Brasil, da Controladoria-Geral da União (CGU). O objetivo é incentivar boas práticas de governança e fortalecer a cultura de integridade no serviço público.

Conscientização começa com pequenas atitudes

Segundo Samir Valle, disseminar o conhecimento sobre a LGPD é um passo importante para consolidar uma cultura organizacional baseada na responsabilidade e na confiança.

"Ações como essa fortalecem cada vez mais a cultura de integridade e de privacidade no âmbito da prefeitura. Quando cada servidor compreende seu papel na proteção das informações pessoais, reduzimos riscos, fortalecemos a confiança da população e promovemos uma gestão pública mais segura e responsável", afirmou.

Além de apresentar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, a capacitação abordou medidas para prevenir o tratamento inadequado de informações pessoais, reduzir riscos à reputação institucional e conscientizar os servidores sobre a importância do uso ético e responsável dos dados dos cidadãos.

Com a ampliação dos serviços públicos digitais, a adequação à LGPD tornou-se um elemento essencial para garantir transparência, segurança e confiança na relação entre o poder público e a sociedade. Nesse cenário, a parceria entre o Sebrae em Rondônia e a Prefeitura de Seringueiras contribui para fortalecer práticas que tornam a administração pública mais eficiente e comprometida com a proteção das informações pessoais.

Ao investir na capacitação de seus servidores, o município reafirma o compromisso com a melhoria dos serviços prestados à população e com a consolidação de uma cultura organizacional pautada pela integridade, pela ética e pela proteção de dados.

Compromisso com uma gestão mais segura

A expectativa é que novas ações sejam realizadas por meio da parceria, ampliando as iniciativas do Programa Time Brasil e fortalecendo a governança pública no município. A continuidade das capacitações reforça o compromisso do Sebrae em Rondônia e da Prefeitura de Seringueiras com uma administração pública cada vez mais preparada para proteger os dados dos cidadãos e oferecer serviços com mais segurança, transparência e confiança.