Fernando da BlueRay destaca como atuação na ACIA ajudou a destravar aeroporto e viabilizar chegada da Havan a Ariquemes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/07/2026 às 08h39

O empresário Fernando Vilas, conhecido como Fernando da BlueRay, destacou a importância das articulações realizadas durante sua passagem pela presidência da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) para o fortalecimento da infraestrutura do município e a atração de novos investimentos.

Pré-candidato a deputado federal pelo PSD, Fernando gravou um vídeo em frente às obras da Havan, que tem inauguração prevista para o dia 1º de agosto em Ariquemes. Segundo ele, a chegada de uma das maiores redes varejistas do país representa o resultado de um processo que envolveu planejamento, articulação institucional e defesa de projetos estratégicos para a cidade.

Fernando lembrou que, durante sua gestão na ACIA, participou de agendas em Brasília com o Ministério de Portos e Aeroportos e com a Infraero, buscando soluções para o aeroporto de Ariquemes, que enfrentava entraves havia décadas.

“Foi ali que a gente parou de esperar e fomos até Brasília. Sentamos com o ministro de Portos e Aeroportos, nos reunimos com a Infraero e destravamos o aeroporto que estava parado há décadas”, afirmou.

Na avaliação de Fernando da BlueRay, empresas de grande porte analisam fatores como infraestrutura, logística e conectividade antes de escolherem uma cidade para receber novos investimentos. Por isso, o avanço das discussões sobre o aeroporto teria contribuído para tornar Ariquemes mais competitiva e preparada para receber empreendimentos como a Havan.

“Uma empresa desse porte não escolhe qualquer cidade. Ela exige estrutura, logística e conectividade. Cidade conectada é cidade que atrai investimento”, ressaltou.

O pré-candidato também relembrou uma visita do empresário Luciano Hang, fundador da Havan, a Ariquemes. Na ocasião, Hang destacou a importância do aeroporto, do comércio e da geração de empregos para o desenvolvimento do município, além de reconhecer a atuação da ACIA na defesa de ações voltadas ao crescimento econômico local.

Segundo Fernando, a nova unidade da Havan representa mais de R$ 100 milhões em investimentos e a geração de aproximadamente 200 empregos diretos. Para ele, a chegada da empresa também deve movimentar outros setores da economia, ampliar a circulação de recursos e fortalecer o comércio e os serviços.

“A Havan não vem para cidades sem estrutura. Veio porque Ariquemes se preparou, e eu estive à frente desse trabalho. Para ter dinheiro na mão do povo, é preciso ter emprego e renda”, declarou.

Fernando da BlueRay afirmou ainda que pretende levar para a vida pública a experiência acumulada no setor empresarial e na presidência da ACIA, com foco em articulação, planejamento e busca por investimentos para Rondônia.

“Estrutura se constrói com trabalho, articulação e muita visão de futuro. Esse é o jeito de fazer política em que acredito para Rondônia”, concluiu.