SEMFAZ alerta contribuintes sobre migração obrigatória da NFS-e para o Ambiente Nacional a partir de setembro
Por Assessoria
Publicada em 30/07/2026 às 08h48
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SEMFAZ alerta contribuintes sobre migração obrigatória da NFS-e para o Ambiente Nacional a partir de setembro

ATENÇÃO: MUDANÇA NA NFS-e EM ROLIM DE MOURA/RO

A partir de 1º de setembro de 2026, a emissão de NFS-e será feita exclusivamente pelo Ambiente Nacional. O emissor municipal será desativado.

 FIQUE ATENTO AOS PRAZOS:

Até 15/08: Adapte seu sistema ERP com seu contador.

Até 31/08: Acesse o portal e valide credenciais e certificado digital.

01/09: Início da obrigatoriedade no sistema nacional.

 Notas emitidas até 31/08 continuam válidas para consulta.

 Dúvidas? Acesse o Portal Nacional da NFS-e ou procure a SEMFAZ.

Geral ROLIM DE MOURA
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