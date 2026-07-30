SEMFAZ alerta contribuintes sobre migração obrigatória da NFS-e para o Ambiente Nacional a partir de setembro
ATENÇÃO: MUDANÇA NA NFS-e EM ROLIM DE MOURA/RO
A partir de 1º de setembro de 2026, a emissão de NFS-e será feita exclusivamente pelo Ambiente Nacional. O emissor municipal será desativado.
FIQUE ATENTO AOS PRAZOS:
Até 15/08: Adapte seu sistema ERP com seu contador.
Até 31/08: Acesse o portal e valide credenciais e certificado digital.
01/09: Início da obrigatoriedade no sistema nacional.
Notas emitidas até 31/08 continuam válidas para consulta.
Dúvidas? Acesse o Portal Nacional da NFS-e ou procure a SEMFAZ.
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