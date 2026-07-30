Castanheiras recebe campanha de prevenção ao câncer com exames gratuitos para homens e mulheres no dia 15 de agosto

Por Giliane Perin p/ ASSDACO

Publicada em 30/07/2026 às 08h31

A população de Castanheiras terá a oportunidade de participar, no dia 15 de agosto, de uma importante ação voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer. A campanha será realizada das 7h30 às 11h30, na Escola Vasco da Gama, oferecendo atendimentos gratuitos para homens e mulheres dentro dos critérios estabelecidos pela Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO), que mais uma vez realiza a campanha preventiva, com apoio da Prefeitura Municipal.

"A iniciativa contempla ações de prevenção ao câncer de mama, colo do útero e próstata, reforçando a importância da realização periódica de exames preventivos para aumentar as chances de diagnóstico precoce e tratamento eficaz", destaca a coordenadora da ASSDACO, Aparecida Miranda (Cidinha).

Durante a programação, os participantes terão acesso a atendimento com médico urologista para realização do exame de toque retal, coleta de sangue para o exame de PSA, realizada pelo Laboratório CID, além de triagem das mamas conduzida por enfermeiras oncológicas.

A campanha é destinada a homens a partir dos 45 anos, mulheres a partir dos 40 anos, mulheres com menos de 40 anos que apresentem lesões palpáveis, além de pessoas de qualquer idade que possuam histórico familiar para essas doenças.

A ASSDACO orienta que os participantes levem documentos pessoais e o Cartão do SUS. No caso dos homens que realizarão os exames de próstata, é recomendado não comparecer de moto ou bicicleta e evitar relações sexuais nas 72 horas que antecedem a coleta do PSA, medidas que contribuem para a precisão dos resultados.

Reconhecida pelo trabalho desenvolvido em Rondônia, a ASSDACO desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e na prevenção do câncer, levando campanhas, exames, orientações e atendimento especializado a diversos municípios.

"A atuação da ASSDACO amplia o acesso da população aos serviços de saúde preventiva, contribuindo para diagnósticos precoces e aumentando as chances de tratamento e recuperação de centenas de pacientes em todo o estado", finalizou a presidente da Associação, Vera Travain Bianchini.