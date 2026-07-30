Colisão entre Caminhonete e caminhão deixa vítima fatal na BR-364

Por Plantão Jaru

Publicada em 30/07/2026 às 08h40

Grave colisão com Vítima Fatal é registrado na tarde desta quarta-feira (29), na BR-364, entre os municípios de Jaru e Ariquemes, nas proximidades do km 460.

De acordo com as primeiras informações, a colisão envolveu uma caminhonete S10 e um caminhão Baú. Com o forte impacto, o motorista da S10 ficou preso as ferragens e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e da Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência. O trânsito no trecho está lento durante o atendimento.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades. Até o momento, a identidade da vítima fatal não foi oficialmente divulgada.

Novas informações deverão ser divulgadas assim que forem confirmadas pelas autoridades responsáveis.