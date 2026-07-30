Programa Fila Zero avança na redução da espera por cirurgias eletivas em Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 30/07/2026 às 08h28

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue avançando com o Programa Fila Zero, criado para reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas no município. A iniciativa conta com uma equipe cirúrgica exclusiva no Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais agilidade aos pacientes que aguardam por um procedimento, muitos deles há vários anos.

O programa foi estruturado para realizar até cinco cirurgias por dia, permitindo que o município avance de forma contínua na redução da demanda reprimida, sem comprometer os atendimentos de urgência e emergência da unidade hospitalar.

Quando o Fila Zero iniciou suas atividades, Ji-Paraná contabilizava 3.007 pacientes aguardando por cirurgias, sendo 2.777 pacientes da fila municipal e outros 230 encaminhados pelo Hospital Cândido Rondon (HCR).

Além dos procedimentos cirúrgicos, o programa também intensificou a preparação dos pacientes para as cirurgias. Até o momento, já foram realizadas 285 consultas ambulatoriais, etapa essencial para avaliação clínica, realização de exames e definição das condutas médicas.

Os resultados já começam a refletir na redução da fila. Segundo o levantamento mais recente da Secretaria Municipal de Saúde, 50 cirurgias eletivas já foram realizadas, outras 148 já estão agendadas até o fim do mês e, mesmo com a entrada de 182 novos pacientes no sistema durante o período, a fila foi reduzida para 2.756 pessoas aguardando atendimento.

A expectativa da Semusa é manter o ritmo dos procedimentos e ampliar, gradativamente, o acesso às cirurgias eletivas, garantindo mais qualidade de vida à população e reduzindo o tempo de espera de quem depende do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com o Programa Fila Zero, a Prefeitura de Ji-Paraná fortalece a assistência especializada no município e reafirma o compromisso de oferecer uma saúde pública cada vez mais eficiente, humanizada e acessível para a população.