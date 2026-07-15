Rondônia viaja para a Copa das Federações de Tênis em Uberlândia

Por Assessoria FRT

Publicada em 15/07/2026 às 13h40

A Seleção Infantojuvenil de Tênis de Rondônia embarca nos próximos dias para disputar a Copa das Federações de Tênis 2026, uma das principais competições do calendário nacional. O torneio será realizado entre 21 e 25 de julho no Praia Clube, em Uberlândia (MG), e reúne as melhores equipes estaduais do país.

A delegação rondoniense participará em todas as categorias, resultado do trabalho conjunto de clubes, treinadores e da Federação Rondoniense de Tênis (FRT), que têm investido na formação de base e na evolução técnica dos jovens atletas.

A comissão técnica será liderada por Antônio Campos e Eduardo Gonçalves, responsáveis pela preparação da equipe para a competição.

A lista de atletas que representarão Rondônia está dividida nas categorias Sub-16 e Sub-18.

Sub-16:

Arthur Laureano

Pedro Viena

Gustavo Moreira

Pedro Barbosa

Mariana Gargiulo

Angelina Barofaldi

Valentina Gargiulo

Sub-18:

David Moscardi

Felipe Barbosa

Pedro Lima

Davi Mafumba

Para o presidente da FRT, Taciano Madero, a participação vai além dos resultados: "Representar Rondônia em uma competição desse porte é motivo de muito orgulho. Nossos atletas levam o nome do Estado para o cenário nacional e mostram a força do trabalho que vem sendo desenvolvido no tênis rondoniense. Temos confiança no potencial da nossa equipe e sabemos que essa experiência será fundamental para o crescimento de cada um deles."

O vice-presidente Frank Júnior destaca o valor técnico e formativo do torneio: "A Copa das Federações proporciona um ambiente de alto nível técnico e grande aprendizado. É uma oportunidade para nossos atletas competirem contra os melhores do Brasil, adquirirem experiência e continuarem evoluindo dentro e fora das quadras."

A participação reafirma o compromisso da Federação com o desenvolvimento do esporte no Estado, incentivando a descoberta de novos talentos e fortalecendo a presença de Rondônia nas principais competições nacionais. Com dedicação e espírito de equipe, a seleção inicia mais um capítulo da trajetória do tênis rondoniense na Copa das Federações.