Dr. Benedito Alves defende fortalecimento da alfabetização e apresenta propostas para transformar a educação em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 14h30

A alfabetização é a base de todo o processo educacional. Uma criança que aprende a ler e escrever no tempo certo tem mais chances de concluir os estudos, conquistar melhores oportunidades de emprego e construir um futuro mais promissor. Em Rondônia, porém, milhares de estudantes ainda enfrentam dificuldades de aprendizagem nos primeiros anos escolares.

Diante desse cenário, o pré-candidato a deputado estadual Dr. Benedito Alves defende o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a alfabetização, especialmente nas regiões mais carentes e no interior do estado.

Segundo ele, a educação deve ser tratada como uma das maiores prioridades do poder público.

"Uma criança que não é alfabetizada na idade certa carrega dificuldades para toda a vida escolar. Investir na alfabetização é investir no desenvolvimento de Rondônia", afirma Dr. Benedito.

Os desafios da alfabetização em Rondônia

Entre os principais problemas enfrentados pelo estado estão:

Déficit de aprendizagem agravado após a pandemia;

Diferenças entre a qualidade do ensino na capital e no interior;

Falta de bibliotecas e espaços de leitura em algumas escolas;

Necessidade de maior capacitação para professores;

Baixa participação das famílias no acompanhamento escolar;

Carência de programas de reforço para crianças com dificuldades de aprendizagem.

Propostas defendidas por Dr. Benedito Alves

Como pré-candidato a deputado estadual, Dr. Benedito Alves defende medidas que podem ser implementadas por meio de leis, emendas parlamentares e articulação junto ao Governo do Estado:

Programa Estadual de Alfabetização na Idade Certa

Criação de uma política permanente para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas até o 2º ano do Ensino Fundamental.

Formação continuada para professores

Destinação de recursos para cursos de capacitação e atualização pedagógica para os profissionais da educação.

Mais bibliotecas e salas de leitura

Incentivo à implantação e modernização de bibliotecas nas escolas estaduais e municipais.

Programa de Reforço Escolar

Criação de projetos de acompanhamento individual para estudantes com dificuldades de leitura e escrita.

Incentivo à leitura

Distribuição de livros e realização de campanhas de leitura nas escolas e comunidades.

Apoio às escolas do interior e da zona rural

Destinação de recursos para reduzir as desigualdades educacionais entre os municípios e garantir melhores condições de ensino.

Maior participação das famílias

Criação de programas de integração entre pais, professores e alunos, fortalecendo o acompanhamento do desenvolvimento escolar.

Inclusão digital na educação

Ampliação do acesso à internet e às ferramentas tecnológicas para auxiliar o processo de alfabetização.

Educação como ferramenta de transformação

Para Dr. Benedito Alves, o fortalecimento da alfabetização não é apenas uma pauta educacional, mas uma estratégia de desenvolvimento social e econômico para Rondônia.

"Quando uma criança aprende, uma família cresce junto e o estado se desenvolve. Precisamos garantir que cada aluno de Rondônia tenha a oportunidade de aprender, sonhar e construir um futuro melhor."

O pré-candidato defende que investir na alfabetização é uma das formas mais eficazes de combater as desigualdades sociais e preparar as novas gerações para os desafios do futuro, colocando a educação no centro das políticas públicas de Rondônia.