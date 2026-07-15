Ex-senador poderá ser o nome do MDB a governador, Porto Velho concentra atenções dos pré-candidatos, Senado vota a MP dos caminhoneiros

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/07/2026 às 14h00

Governador – Com a proximidade das convenções, o processo político-eleitoral vai crescendo. O senador e presidente estadual do PL, Marcos Rogério, tem visitado Porto Velho com mais constância. A Capital de Rondônia é o maior colégio eleitoral do Estado (cerca de 360 mil em condições de votar em 2024), e, como Rogério é pré-candidato a governador tem visitado lideranças pelo Estado em busca de apoio para seu projeto político. E Porto Velho está no roteiro de Rogério, que tem marcado presença na cidade com mais constância nas últimas semanas, já desenvolvendo sua pré-campanha ao Governo do Estado, pois tem consciência que, por ser do interior (vota em Ji-Paraná, segundo colégio eleitoral do Estado com mais de 90 mil eleitores em 2024), precisa do apoio de o eleitorado da capital.

Governador II – Além de Marcos Rogério, temos mais dois pré-candidatos com vices definidos. Hildon Chaves (UB), ex-prefeito de Porto Velho em dois mandatos seguidos, e Adailton Fúria (PSD), que foi prefeito de Cacoal também por dois mandatos consecutivos. O vice de Chaves é do interior, o deputado estadual Cirone Deiró (UB), quarto mais bem votado em 2022 com 22.207 votos. O vice de Fúria é o ex-deputado estadual e empresário da área de comunicação social, Everton Leoni, que tem domicílio eleitoral em Porto Velho. Os políticos e entendidos do segmento recomendam que a estratégia usada por Chaves e Fúria são importantes em eleições majoritárias mesclando prefeito e vice com nomes da capital e do interior, o que não é o caso de Rogério, pois seu vice é o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos), de Ariquemes, terceiro colégio eleitoral (73.201 eleitores em 2024) do Estado.

Governador III – Para os analistas políticos, o desempenho da dupla Rogério/Camargo nas eleições de outubro dependerá muito do presidente estadual do partido de Camargo, o prefeito de Porto Velho, Leo Morais, que se elegeu em 2024 em eleições das mais concorridas. No primeiro turno, a ex-deputada federal e ex-vereadora de Porto Velho, Mariana Carvalho-UB (11.329 votos – 44.53%) e Leo Moraes – Podemos (64.125 votos – 25,65%) dos votos válidos. No segundo turno Leo somou 135.118 (56.18%) e Mariana 105.405 (43,82%) dos votos válidos. O sucesso nas urnas de Marcos Rogério e Rodrigo Camargo dependerá em grande parte do trabalho em Porto Velho, ou seja, de o apoio do prefeito Leo Moraes, que será fundamental para um bom desempenho nas urnas da parceria PL/Podemos. Rogério e Camargo no interior e Leo na capital.

MDB – A informação é do site “Rondo Notícias”, do jornalista-radialista Arimar de Sá e, caso confirmada poderá provocar uma quinada na sucessão estadual com a possibilidade de o ex-senador e ex-ministro do INSS, Amir Lando (MDB), disputar o Governo do Estado e não a uma das duas vagas ao Senado. O atual pré-candidato do partido, Pedro Abib abriria mão de disputar o cargo para ser o vice de Amir. Não há dúvidas que o grupo de centro-esquerda teria um nome consolidado, já com uma ampla folha de bons serviços prestados a Rondônia, sem mácula e conhecedor dos problemas e das prováveis soluções para o Estado. Como as convenções partidárias terão início na segunda-feira (20), para escolha dos candidatos aos diversos cargos eletivos que estarão em disputa, certamente teremos nos próximos dias, muito disque-me-disque, inclusive sobre uma provável formatação da parceria Amir/Abid. Quem viver verá...

MP do Frete – A greve dos caminhoneiros para pressionar os senadores a aprovarem a medida, que foi votada na terça-feira (14), surtiu efeito, pois a MP foi aprovada no Senado, e vai para sanção ou veto presidencial. A atual MP tem validade até quinta-feira (16), por isso a pressão com início da paralisação em vários portos brasileiros para aprovação de uma nova. “A fixação de um valor específico de piso salarial ultrapassa os limites admitidos para o processo legislativo. Nessa hipótese, incide o entendimento firmado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) na ADI (Ação Direita de Inconstitucionalidade) 5.127, segundo o qual não é admissível a inserção por emenda parlamentar de matéria incompatível com os limites constitucionais aplicáveis à conversão de medidas provisórias”, disse do Senado, presidente Davi Alcolumbre (União-AP). Segundo ele o objetivo foi “buscar em consenso uma solução legislativa para o texto que possa acomodar todos os interesses”. O transporte de cargas no Brasil representa 62%. Se o setor paralisar durante 20 dias, sem a necessidade de bloqueios, simplesmente estacionarem seus veículos, o País terá muitas dificuldades para se manter econômica, social e politicamente...

Respigo

Estão circulando comentários nos bastidores da política de Rondônia, que o mais experiente político da Assembleia Legislativa (Ale), o deputado Luizinho Goebel (PL-Vilhena) não concorrerá à reeleição. Luizinho está no quinto mandato +++ As informações são que Luizinho irá concorrer a uma das oito vagas da Câmara Federal. Mas a decisão depende do colega, deputado Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras), que está inelegível (está recorrendo) de apoiar Luizinho +++ Neiva vai apoiar o filho, Wiveslando a deputado estadual e ele concorreria à federal, mas, como está inelegível, teria firmado parceria com Goebel que optaria pela Câmara Federal, e o filho de Neiva, a estadual. Quem viver verá... +++ A vitória da Espanha (2x0) sobre a França no primeiro jogo da semifinal da Copa do Mundo, realizado na terça-feira (14) demonstra que a maioria dos analistas de futebol que cobre o evento erraram nos prognósticos. A seleção espanhola não se acovardou, jogo de igual para igual com os franceses e venceu com todos os méritos +++ Agora os espanhóis aguardam o vitorioso do jogo de hoje (15h) entre a Argentina e Inglaterra. Quem perder disputará no sábado (18) o terceiro lugar e o vencedor jogará no domingo (19) o título mundial de futebol contra os espanhóis, que no mínimo já são vice-campeões +++ Os comentaristas apontam a Argentina como favorita. Mas os ingleses estão com sangue nos olhos e querem o bicampeonato.

+++ Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, datas festivas, não pode faltar Chopp Colônia, o melhor do Brasil.

+++ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9.8112.1412