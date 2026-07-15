Fundação Cultural de Vilhena passa a atender em novo endereço a partir de 03 de agosto 

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 14h21

A Fundação Cultural de Vilhena (FCV) informa que, a partir do dia 03 de agosto, os atendimentos ao público passarão a ser realizados em novo endereço, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 921, bairro Jardim Eldorado ao lado do Bolsa Família). A mudança é temporária e ocorre em razão do início das obras de reforma da sede da autarquia.

A reforma receberá um investimento de R$ 579 mil, provenientes de recursos próprios do município, e tem como objetivo promover uma revitalização completa da estrutura física da Fundação Cultural, bem como do espaço que abriga a Biblioteca Municipal, atendendo demandas estruturais e proporcionando melhores condições de funcionamento da instituição.

A obra integra um conjunto de investimentos voltados ao fortalecimento da cultura em Vilhena. Além dos recursos destinados à reforma, o município também prevê a aplicação de outros R$ 650 mil para o fortalecimento das políticas culturais, ampliando o incentivo aos artistas locais.

A modernização da sede representa um importante avanço para o setor cultural do município. Com uma estrutura mais adequada, a Fundação Cultural poderá oferecer melhores condições de trabalho para servidores, acolhimento ao público e desenvolvimento de projetos, oficinas, exposições e demais atividades.

Durante o período das obras, todos os serviços administrativos da Fundação Cultural continuarão sendo prestados normalmente no endereço provisório. A mudança foi planejada para garantir a continuidade dos atendimentos, sem prejuízos à população e aos agentes culturais do município.