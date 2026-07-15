Traficante foge e deixa motociclista ser preso com drogas na BR-364

Por pvhnoticias.com

Publicada em 15/07/2026 às 15h09

Um homem foi preso por tráfico na manhã desta quarta-feira (15), depois de ser flagrado com quase 20kg de drogas na BR-364, altura do KM48, sentido distrito de Jaci-Paraná em Porto Velho.

Informações apuradas pelo site dão conta que a PRF fazia fiscalização próximo ao presídio federal, quando abordou uma moto ocupada por dois homens.

No entanto o passageiro que carregava uma mochila largou o objeto e conseguiu fugir correndo pelo matagal, já o piloto foi detido.

Dentro da mochila foram encontrados diversos tabletes de entorpecentes, pesando 18,5kg das drogas. O suspeito disse que estava dando uma carona para o indivíduo que fugiu, de Guajará-Mirim para Porto Velho, e não tinha ciência das drogas.