Homem é atacado a pauladas durante a madrugada em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 15/07/2026 às 14h50

Um homem foi brutalmente agredido com pauladas na cabeça durante a madrugada desta quarta-feira (15), em Ji-Paraná. A vítima sofreu ferimentos graves e precisou ser internada. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após uma enfermeira informar que um paciente havia dado entrada com graves lesões na cabeça, provocadas por uma violenta agressão.

No hospital, os policiais encontraram a vítima consciente, recebendo atendimento médico. Ela precisou passar por suturas devido aos profundos cortes na região do crânio.

Segundo o relato do homem, a agressão aconteceu por volta da meia-noite, no bairro Capelasso, onde mora há pouco tempo. Ele contou que estava em uma distribuidora pertencente a um familiar quando foi convidado por moradores da região para ir até uma rua mais afastada. Ao chegar ao local, foi surpreendido por cerca de quatro homens, que passaram a agredi-lo com pedaços de madeira.

Durante o ataque, os agressores afirmavam que estariam “acertando as contas” por comentários atribuídos à vítima, de que ela teria ameaçado agredir a própria mãe.

Mesmo gravemente ferido, o homem conseguiu fugir e correr até sua residência. Um familiar o socorreu em um veículo particular e o levou imediatamente para a UPA.

Familiares relataram à Polícia Militar que a vítima é usuária de entorpecentes e enfrenta problemas com dependência química há vários anos. Eles também informaram que ela já havia sido vítima de outras agressões anteriormente.

Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.