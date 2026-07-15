Férias escolares: veja como economizar energia com a mudança na rotina

Por ENERGISA

Publicada em 15/07/2026 às 15h11

As férias escolares costumam trazer mudanças na rotina das famílias e, junto com elas, um aumento no consumo de energia elétrica dentro de casa. Com crianças e adolescentes passando mais tempo em casa, é comum que televisores, videogames, computadores, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado permaneçam ligados por mais horas ao longo do dia. A boa notícia é que pequenas mudanças de hábito podem evitar desperdícios e ajudar a manter a conta de energia sob controle.

Segundo o analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, Rérisson Bessa, o consumo de energia está diretamente ligado ao tempo de utilização dos equipamentos. "Durante as férias, a rotina da casa muda. Os aparelhos ficam ligados por mais tempo e isso pode refletir no consumo de energia. Por isso, adotar hábitos simples no dia a dia faz diferença e ajuda a evitar gastos desnecessários", explica.

Além do maior tempo de permanência em casa, as altas temperaturas registradas nesta época do ano também contribuem para o aumento do uso de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, equipamentos que, quando utilizados de forma inadequada, podem elevar o consumo de energia.

Dicas para economizar energia durante as férias

Algumas atitudes simples ajudam a reduzir o consumo sem abrir mão do conforto:

Ajuste o ar-condicionado para uma temperatura em torno de 23°C e mantenha portas e janelas fechadas enquanto o aparelho estiver ligado.

Faça a limpeza periódica dos filtros do ar-condicionado para garantir maior eficiência.

Desligue da tomada televisores, videogames, computadores e carregadores quando não estiverem em uso. O modo de espera (stand-by) também consome energia.

Evite abrir a geladeira várias vezes seguidas ou deixá-la aberta por muito tempo.

Aproveite a iluminação natural durante o dia e apague as luzes de ambientes vazios.

Organize horários para o uso de videogames, computadores e televisão, evitando que os aparelhos permaneçam ligados sem necessidade.

Para quem vai viajar durante as férias, outra recomendação é desligar da tomada os aparelhos que não precisam permanecer conectados à rede elétrica, como televisores, micro-ondas e equipamentos de entretenimento. Além de evitar consumo desnecessário, a medida também contribui para a segurança da instalação elétrica da residência.

"O consumo consciente não significa deixar de usar os equipamentos, mas utilizá-los de forma eficiente. Pequenas mudanças na rotina fazem diferença tanto para o bolso quanto para o uso responsável da energia", reforça Rérisson Bessa.