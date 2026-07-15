Grazi Massafera impressiona fãs ao exibir coxa supermusculosa: ‘Dia difícil para algum ex’

Por R7

Publicada em 15/07/2026 às 16h01

Grazi Massafera deixou os seguidores impressionados ao exibir a coxa supermusculosa em registros postados no Instagram nesta terça-feira (14). Nas imagens, a atriz de 44 anos está usando um vestido longo, mas com uma fenda enorme nas pernas.

Não demorou muito para os fãs encherem a publicação de comentários. “Espetáculo”, escreveu Ana Paula Renault. “A meta do quadríceps”, disse uma pessoa. “Mais um dia difícil pra algum ex da Grazi”, brincou outra.Grazi está solteira desde o fim do namoro com o modelo Marlon Teixeira, no final de 2023. Antes dele, ela viveu um relacionamento de cerca de três anos com Caio Castro.

A atriz já foi casada com Cauã Reymond, entre 2007 e 2013, com quem tem uma filha, Sofia, de 14 anos.