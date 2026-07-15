II Conferência do IPREJI fortalece transparência e gestão previdenciária em Ji-Paraná

Por Bruno Perazzoli

Publicada em 15/07/2026 às 16h34

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Ji-Paraná (IPREJI), realizou, na manhã desta quarta-feira (15), a II Conferência do IPREJI. O evento ocorreu no auditório da Afya e teve como tema "Gestão Previdenciária de Excelência: Transparência, Sustentabilidade e Proteção ao Segurado".

A conferência alcançou o objetivo de promover um espaço de diálogo, capacitação e transparência sobre a gestão previdenciária municipal, com foco na sustentabilidade do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de Ji-Paraná. A iniciativa também contribuiu para o fortalecimento do conhecimento técnico de servidores, conselheiros, gestores e segurados

De acordo com o presidente do IPREJI, Edísio Barroso, o encontro também representou um importante momento de prestação de contas e de orientação aos servidores públicos. "Tratamos da qualidade de vida do servidor, com palestras sobre finanças pessoais. Sabemos que muitos possuem empréstimos consignados e parte significativa da renda comprometida. Temos a obrigação de contribuir para que eles cuidem melhor da saúde financeira. Além disso, também aproveitamos a oportunidade para realizar uma prestação de contas do instituto", destacou

Edísio Barroso lamentou a ausência de parte dos servidores convidados e reforçou a importância da participação nas ações promovidas pelo instituto. "Convidamos a todos, mas nem todos os interessados participaram. O evento foi preparado especialmente para os servidores públicos ativos, principalmente os concursados, que são os segurados atendidos pelo IPREJI", afirmou

Atualmente, o IPREJI é classificado como instituto de médio porte, atendendo mais de dois mil segurados e cerca de 638 beneficiários. A missão da autarquia é garantir uma gestão eficiente dos recursos previdenciários, assegurando a proteção social dos servidores municipais e de seus dependentes.

