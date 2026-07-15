Inscrições para o Pré-Enem Municipal 2026 estão abertas em Porto Velho

Por Meiry Santos

Publicada em 15/07/2026 às 16h30

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu as inscrições para a 2ª edição do Pré-Enem Municipal 2026, curso preparatório gratuito destinado aos estudantes que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas provas serão realizadas em novembro. O preparatório será ofertado em quatro polos da capital: Escola Pedro Batalha, Escola Voo da Juriti, Escola Joaquim Vicente Rondon e no Centro de Formação. As aulas contemplarão todas as áreas do conhecimento exigidas pelo Enem, oferecendo aos participantes uma preparação completa para o exame.

O público-alvo é formado por estudantes da rede pública, bolsistas da rede privada matriculados no 3º ano do Ensino Médio, além de pessoas que já concluíram os estudos e candidatos que pretendem utilizar o Enem para obter a certificação de conclusão do Ensino Médio. Segundo a coordenadora do programa, Rose Vital, o projeto representa uma oportunidade de democratizar o acesso ao ensino superior. "O Pré-Enem Municipal foi pensado para ampliar as oportunidades dos estudantes de Porto Velho. Nosso objetivo é oferecer uma preparação de qualidade, gratuita e acessível, fortalecendo a confiança dos candidatos para que possam conquistar uma vaga na universidade e transformar suas vidas por meio da educação."

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, destacou que investir na preparação dos estudantes é investir no futuro da cidade. "A educação é a ferramenta mais poderosa para transformar realidades. Com o Pré-Enem Municipal, a Prefeitura reafirma seu compromisso em garantir oportunidades para que nossos jovens e adultos tenham acesso ao ensino superior e ampliem suas perspectivas profissionais e pessoais. Estamos investindo no potencial dos nossos estudantes e acreditando na força da educação para construir uma Porto Velho cada vez melhor."

"Investir na educação é investir no futuro de Porto Velho. O Pré-Enem Municipal representa uma oportunidade concreta para que nossos jovens e adultos tenham acesso a uma preparação de qualidade, ampliem suas chances de ingressar no ensino superior e realizem seus projetos de vida. Queremos que cada vez mais estudantes tenham condições de transformar seus sonhos em realidade por meio da educação", afirmou o prefeito Léo Moraes.

Inscrições

As inscrições seguem até 17 de julho, sempre das 19h às 21h30. Para participar, os interessados devem comparecer a um dos polos de inscrição portando os documentos originais:

Carteira de Identidade (RG);

CPF;

Comprovante de residência.

Locais de inscrição

Escola Pedro Batalha – Rua Alba, nº 5972, Bairro Aponiã;

Escola Voo da Juriti – Rua Antônio Braga Moreira, nº 2833, Bairro JK I;

Escola Joaquim Vicente Rondon – Rua Garopaba, nº 2615, Cohab;

Centro de Formação – Rua José do Patrocínio, nº 512, Centro.

Início das aulas

As aulas terão início no dia 27 de julho, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Além das aulas regulares, os participantes contarão com aulões temáticos e simulados aos finais de semana, reforçando a preparação para o Enem.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected], no site da Prefeitura de Porto Velho, nas redes sociais da Prefeitura e pelos perfis do Pré-Enem PVH no Facebook e Instagram.