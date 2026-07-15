Prefeitura intensifica obras de drenagem em quatro bairros da capital

Por Letícia Regis

Publicada em 15/07/2026 às 16h20

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue ampliando as frentes de drenagem em diferentes regiões da capital. Nesta semana, as equipes atuam simultaneamente em quatro bairros com serviços que fortalecem a infraestrutura urbana, melhoram o escoamento das águas da chuva e reduzem os riscos de alagamentos.

No bairro Nova Esperança, equipes realizam construção de uma boca de lobo na rua Oliveira, intervenção essencial para ampliar a capacidade de captação das águas pluviais e proporcionar mais eficiência ao sistema de drenagem da região.

Já no bairro Mariana, o rebaixamento de manilhas na rua Prece está sendo executado, nas proximidades de um canal. O serviço visa corrigir o nível da tubulação, garantindo melhor fluxo da água e evitando transtornos à população durante o período chuvoso.

Outra frente de trabalho acontece no bairro Cristal da Calama, com serviços de drenagem afim de reforçar a estrutura da via e contribuir para a preservação do pavimento.

No bairro Nacional, as equipes executam uma intervenção completa na rua Professor Jerônimo, com cruzamento da via, assentamento de manilhas e limpeza de canal. A ação melhora o escoamento das águas e contribui para a manutenção da infraestrutura local.

O prefeito Léo Moraes destacou que os investimentos em drenagem fazem parte do planejamento da gestão para solucionar problemas históricos da cidade.

"Estamos trabalhando de forma preventiva e permanente para melhorar a infraestrutura dos bairros. Obras de drenagem são fundamentais para reduzir alagamentos, preservar as vias e garantir mais qualidade de vida para a população. Nosso compromisso é continuar levando esses serviços para todas as regiões de Porto Velho".

As ações fazem parte do cronograma contínuo da Seinfra, que mantém equipes distribuídas em diversos pontos da capital para atender as demandas da população e fortalecer a infraestrutura urbana do município.

"As obras de drenagem são fundamentais para garantir o correto escoamento das águas pluviais e prevenir alagamentos. Estamos atuando de forma estratégica em diferentes bairros para fortalecer a infraestrutura da cidade e oferecer mais segurança e qualidade de vida à população.", acrescentou o secretário municipal de infraestrutura, Thiago Cantanhede.