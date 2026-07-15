Um ano após a morte de Preta Gil, Carol Dieckmmann pede desculpas

Por IG

Publicada em 15/07/2026 às 16h12

Carolina Dieckmmann usou as redes sociais nesta quarta-feira (15) para fazer um desabafo sobre o luto pela morte de Preta Gil. Um ano após a partida da cantora, a atriz revelou que ainda não consegue falar publicamente sobre a amiga sem sofrimento e explicou por que tem recusado convites para gravar depoimentos relacionados aos documentários produzidos em homenagem à artista.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Carolina pediu desculpas às pessoas que esperavam declarações suas sobre Preta Gil e admitiu viver um conflito emocional diante das homenagens. "Eu tenho achado estranho falar disso. Eu sei que esses documentários são comemorativos, mas o luto da Preta, a partida dela este ano, não é uma comemoração íntima. Então fica essa dicotomia. É estranho. Eu tentei, mas não tenho conseguido falar sobre isso", afirmou.

Luto ainda presente

A atriz destacou que, apesar da dificuldade, reconhece a importância de preservar o legado de Preta Gil. Segundo ela, os projetos audiovisuais sobre a trajetória da cantora são fundamentais para apresentar ao público a dimensão de sua história e de sua contribuição para a cultura brasileira.

"É óbvio que eu quero que todo mundo assista. Acho que a existência da Preta tem que ser contada. É uma existência extraordinária", declarou Carolina ao comentar o lançamento do documentário "Preta Gil – Eu Não Ando Só", produzido pela Globo.

Homenagem à amiga

Mesmo emocionada, Carolina garantiu que pretende prestigiar os eventos relacionados ao lançamento da produção. No entanto, a atriz reconheceu que a ocasião terá um significado diferente para ela.

"Eu vou aos eventos, mas sei que, para mim, não vai ser um dia de comemoração. Vai ser um dia muito difícil", disse. Ao longo dos anos, Carolina Dieckmmann e Preta Gil construíram uma amizade próxima, frequentemente compartilhada com os fãs nas redes sociais e em aparições públicas.

Pedido de desculpas

Ao final do vídeo, a atriz afirmou que pretende voltar a falar sobre a amiga quando se sentir emocionalmente preparada. "Sempre que for tranquilizador para mim, ou quando eu sentir necessidade, vou falar dela, como venho falando. Mas, neste momento, que marca esse um ano, está estranho, está difícil. Eu realmente não consegui. Então queria pedir desculpas", concluiu.

A manifestação de Carolina repercutiu entre fãs e admiradores de Preta Gil, que deixaram mensagens de apoio à atriz e destacaram a importância de respeitar o tempo de cada pessoa diante do processo de luto.