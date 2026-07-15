Vini Jr. curte foto de amiga de Virginia de biquíni e agita a web

Por IG

Publicada em 15/07/2026 às 16h07

Vini Jr. movimentou as redes sociais nesta terça-feira (14) ao curtir uma publicação de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca. Na imagem, a influenciadora aparece de biquíni em um iate de luxo alugado pelo jogador durante o verão europeu. A interação do atleta chamou a atenção dos internautas e gerou críticas.

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Atualmente, Duda Freire está hospedada na embarcação, que navega pela costa da Sardenha, na Itália. A influenciadora está acompanhando Virginia e outros amigos na viagem, que foi planejada para comemorar o aniversário de 26 anos de Vini Jr., ocorrido neste domingo (12).

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Curtindo ao máximo sua estadia no iate luxuoso, Duda publicou uma sequência de fotos de um dia de lazer a bordo da embarcação. Na postagem, ela aparece sensual, vestindo um biquíni azul fininho. Em uma das fotos, surge tomando banho de chuveiro no deck do iate. Em outra, a morena exibe o abdômen definido enquanto posa sentada em um jet ski.

No entanto, o que chamou a atenção dos seguidores de Duda foi a curtida de Vini Jr., namorado de Virginia Fonseca, na postagem. Poucos minutos após perceberem a atitude do jogador do Real Madrid, internautas inundaram os comentários da publicação com críticas ferrenhas. “Quando que normalizaram o namorado ficar curtindo a foto da amiga de biquíni?”, questionou um. “Rapaz, eu acharia estranho namorado meu curtir foto de amiga de biquíni. Fo**-se se achar que sou insegura”, declarou outro. “Vini está curtindo tudo da Duda. Virgínia deveria abrir os olhos”, alertou um terceiro usuário do Instagram.

Vale destacar que Duda Freire não está solteira. A influenciadora é namorada de Felipe Silveira, amigo próximo de Vini Jr. e assessor do atleta. O relacionamento foi confirmado pela influenciadora em fevereiro, em entrevista ao Gshow. Na ocasião, ela afirmou que estava feliz com o novo amor.

Também conhecido como Felipe Do Gordo, o jovem de 28 anos é um dos melhores amigos de Vini Jr. desde a época que o jogador morava em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Quem é Duda Freire?

Duda Freire é uma influenciadora com quase três milhões de seguidores no Instagram. Nascida em 2005, em Goiás, a jovem ficou conhecida nas redes sociais por sua forte amizade com Virginia Fonseca. No entanto, Duda já produzia conteúdo para as redes sociais desde os 15 anos.

Em suas redes sociais, a influenciadora compartilha conteúdos de life style, moda, maquiagem e, frequentemente, costuma protagonizar vídeos de dança ao lado da amiga famosa.