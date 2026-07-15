Ju Isen tem alta após internação por complicações do PMMA; uso estético do produto foi proibido

Por R7

Publicada em 15/07/2026 às 16h05

A influenciadora Ju Isen recebeu alta no domingo (12), dias após ter sido internada às pressas, em São Paulo, por causa de complicações da aplicação de PMMA (polimetilmetacrilato) nos glúteos, realizada em 2021. A substância foi proibida pelo Conselho Federal de Medicina para fins estéticos e reparadores em todo o Brasil desde o dia 2 de junho.

“Vou seguir tomando algumas medicações, mas tudo sob controle. Não corro nenhum tipo de perigo”, celebrou Ju.

A influenciadora, de 39 anos, foi hospitalizada após apresentar fortes dores da cintura para baixo na sexta-feira (10). Na ocasião, os médicos diagnosticaram um quadro inflamatório relacionado ao PMMA, produto aplicado em seu corpo há cerca de quatro anos, mas que só agora desencadeou a reação.

Em recuperação, Ju seguirá o tratamento em casa. Conforme orientação médica, ela continuará tomando medicações pelos próximos sete dias, enquanto acompanha a evolução do quadro, que, segundo a influenciadora, está sob controle.