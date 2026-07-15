Centro de Porto Velho recebe reforço na sinalização viária 

Por Helen Paiva

Publicada em 15/07/2026 às 16h42

Quem passa pela região central de Porto Velho deve ficar atento ao reforço na sinalização implantado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran). A ação contempla a instalação de novas placas e a revitalização da sinalização horizontal e vertical para melhorar a organização do tráfego e aumentar a segurança viária.

“Estamos trabalhando para tornar o trânsito de Porto Velho mais seguro, organizado e eficiente. Investir em sinalização é investir na vida das pessoas, porque uma cidade bem sinalizada reduz riscos, melhora a mobilidade e garante mais tranquilidade para quem dirige, pedala ou circula pelas ruas da capital”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

O secretário municipal de Segurança e Mobilidade, em exercício, Tiago Luiz, explica que o trabalho faz parte de um conjunto de melhorias realizadas em diversos pontos da cidade e também por preparar a região para o contínuo funcionamento da Rua do Lazer aos domingos.

“Estamos reforçando a sinalização horizontal e vertical para melhorar o fluxo do trânsito e dar mais segurança aos condutores, principalmente nessa região do Prédio do Relógio, que recebe grande circulação de veículos e também pelas alterações por conta da Rua do Lazer”.

Com o reforço da sinalização, a orientação para os motoristas é observar atentamente as placas de trânsito.

Na região, a Rua José do Patrocínio permanece em mão dupla até o cruzamento com a Rua Euclides da Cunha e, a partir desse ponto, segue em mão única em direção à Rua Euclides da Cunha. Já as ruas Renato Peres Medeiros e Henrique Dias continuam operando em mão única, enquanto a Rua Euclides da Cunha permanece em mão dupla.

Segundo a Semtran, o trabalho de revitalização da sinalização também está sendo realizado em outras regiões da capital, como na Avenida Calama - entre Mamoré e Jorge Teixeira, todo o bairro Costa e Silva e Orgulho do Madeira, além da ciclovia da Avenida Raimundo Cantuária e Jatuarana - entre Campos Sales e Rio Madeira.