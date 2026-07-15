Direção defensiva é tema de palestra para cerca de mil colaboradores da Santo Antônio Energia

Por assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 16h05

A segurança no trânsito e a condução responsável de veículos oficiais foram os principais temas de uma palestra ministrada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) para cerca de mil colaboradores da Santo Antônio Energia, na última quinta-feira (9).

A ação educativa abordou os princípios da direção defensiva, destacando a importância da prevenção de acidentes por meio de atitudes conscientes ao volante. Durante o encontro, foram discutidos temas como respeito às leis de trânsito, atenção aos limites de velocidade, uso do cinto de segurança, direção sem distrações e os cuidados necessários na condução de veículos utilizados em atividades profissionais.

A palestra também reforçou que a segurança viária vai além do cumprimento das normas, sendo resultado de comportamentos responsáveis e da adoção de práticas que preservam a vida de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas.

Para os colaboradores que utilizam veículos oficiais, foram apresentadas orientações sobre planejamento dos deslocamentos, manutenção preventiva dos veículos, atenção às condições da via e condução segura em diferentes situações, reduzindo os riscos de sinistros durante a jornada de trabalho.

A iniciativa integra as ações de educação para o trânsito desenvolvidas pelo Detran-RO em parceria com instituições públicas e privadas, levando informação e conscientização a diferentes públicos. O objetivo é fortalecer a cultura da prevenção e contribuir para um trânsito mais seguro, tanto no ambiente de trabalho quanto nas vias públicas.