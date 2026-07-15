Guerra no Irã pode ter custado aos EUA até US$ 100 bilhões, diz TV

Por G1

Publicada em 15/07/2026 às 15h41

A guerra contra o Irã pode ter custado até US$ 100 bilhões (cerca de R$ 508 bilhões) aos cofres dos Estados Unidos até o momento, segundo a emissora norte-americana NBC News, um valor muito acima do divulgado publicamente pelo governo Trump.

Três fontes do governo norte-americano e outras três fontes com conhecimento no assunto afirmaram à NBC que o Pentágono estima internamente que os gastos com a guerra no Oriente Médio atualmente giram entre US$ 80 bilhões (R$ 407 bi) e US$ 100 bilhões (R$ 508 bi).

Se confirmado, o valor seria por volta de o triplo do que o divulgado até o momento pelo Pentágono. O último balanço anunciado pelo departamento em meados de maio era de US$ 29 bilhões (cerca de R$ 142 bi) gastos com o conflito.

Essa cifra inclui os custos de reconstruir bases militares dos EUA no Oriente Médio atingidas pelos bombardeios iranianos, informou a NBC. Além disso, segundo a emissora, a diferença entre os valores apurado e divulgado pelo Pentágono decorreriam de despesas operacionais não divulgadas, da perda de aeronaves avançadas e do nível de destruição em algumas dessas instalações.

A guerra entre EUA e Irã começou em 28 de fevereiro, com bombardeios norte-americanos e israelenses no território iraniano que mataram o líder supremo Ali Khamenei e outras autoridades de alto escalão de Teerã. Como retaliação, o regime iraniano tem lançado mísseis e drones contra instalações militares dos EUA na região.

O conflito teve um período de cessar-fogo e a assinatura de um acordo de paz preliminar em meados de junho. Atualmente, EUA e Irã travam uma nova fase de escalada no conflito, com a derrocada do acordo de paz e o retorno dos bombardeios. Teerã voltou a fechar o Estreito de Ormuz, e o governo Trump restabeleceu o bloqueio naval aos portos iranianos.