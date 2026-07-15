Resposta rápida garantiu a recuperação da ponte e o restabelecimento do tráfego na Linha Gasoli

Por Anfrízio Santana

Publicada em 15/07/2026 às 15h15

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), concluiu na terça-feira (14) a reforma da ponte de madeira de seis metros localizada na Linha Gasoli, nas proximidades da L-16. A estrutura havia sido atingida por um incêndio ocorrido entre a noite de quinta-feira (9) e a madrugada de sexta-feira (10), comprometendo a passagem de moradores e produtores rurais.

Logo ao amanhecer de sexta-feira (10), equipes da Semosp constataram os danos provocados pelo fogo e atuaram prontamente para controlar a situação. Em seguida, o local recebeu sinalização preventiva para garantir a segurança dos usuários enquanto eram providenciados os serviços necessários para a recuperação da travessia.

A equipe de Pontes de Madeira da Semosp iniciou os trabalhos de reconstrução da estrutura, mobilizando servidores e equipamentos para devolver, no menor prazo possível, as condições de tráfego à comunidade. A intervenção foi concluída na terça-feira (14), restabelecendo a ligação entre propriedades rurais e demais regiões do município.

A recuperação da ponte foi considerada prioridade pela administração municipal para evitar o isolamento das famílias que vivem na região. A medida também assegurou a continuidade do escoamento da produção agropecuária, do transporte escolar e dos deslocamentos de moradores que dependem da via para acessar Ji-Paraná em busca de atendimento de saúde, comércio e outros serviços essenciais.

O prefeito Affonso Cândido destacou que a resposta rápida demonstra o compromisso da administração com a população, especialmente nas áreas rurais. “Nossa prioridade foi restabelecer o tráfego o mais rapidamente possível para minimizar os transtornos enfrentados pelos moradores. A Prefeitura mobilizou a equipe da Semosp imediatamente, garantindo que a comunidade voltasse a utilizar a ponte com segurança enquanto as autoridades competentes apuram as causas do incêndio”.

A secretária municipal de Obras e Serviços Públicos, Valquíria Rodrigues Luz de Andrade, informou que foi registrado Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para que o caso seja investigado. “A situação foi formalmente comunicada às autoridades, que irão apurar tecnicamente o que provocou o incêndio. Há indícios que justificam a investigação, mas qualquer conclusão depende do trabalho pericial. Paralelamente, nossa missão foi agir com rapidez para recuperar a ponte e reduzir os impactos à população”.

Embora exista a suspeita de que o incêndio possa ter sido provocado de forma intencional, a administração municipal ressalta que a causa somente poderá ser confirmada após a conclusão da investigação conduzida pelos órgãos competentes, com base no Boletim de Ocorrência e nos laudos periciais.

Com a conclusão da obra em poucos dias, a Prefeitura de Ji-Paraná reforça o compromisso de manter a infraestrutura rural em condições de uso e de responder com agilidade às situações emergenciais. A rápida atuação da Semosp permitiu que a população voltasse a utilizar a ponte com segurança, reduzindo prejuízos à mobilidade, ao transporte escolar e às atividades econômicas da região.