Prefeitura informa à população que a Capela Mortuária Municipal passa a atender em endereço provisório

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 14h47

A Prefeitura de Espigão d’Oeste informa à população que, a partir desta terça-feira (15/07), a Capela Mortuária Municipal passa a atender em endereço provisório, devido às obras de reforma no prédio onde funciona atualmente.

Novo endereço: Rua dos Pássaros, nº 1691 – Bairro Vista Alegre.

A medida é temporária e tem como objetivo permitir que a reforma seja realizada, proporcionando um espaço mais adequado, seguro e confortável para atender a população. Assim que os trabalhos forem concluídos, a Capela Mortuária retornará ao seu endereço original.

A Prefeitura agradece a compreensão de todos durante este período e reforça seu compromisso em investir na melhoria dos espaços públicos e na qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.