Crescimento de bicicletas elétricas e similares leva Detran-RO a intensificar ações educativas em escolas

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 13h50

Com o aumento da circulação de bicicletas elétricas, patinetes e outros equipamentos autopropelidos nas ruas de Ariquemes, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), tem intensificado as ações de educação para o trânsito no município. Semanalmente, equipes da Regional de Ariquemes levam orientações a escolas, empresas e instituições de ensino, esclarecendo dúvidas sobre a legislação e incentivando comportamentos seguros no trânsito.

As atividades têm como foco principal conscientizar crianças, adolescentes e adultos sobre as regras de circulação desses veículos, tema que ganhou ainda mais relevância diante do aumento de sinistros envolvendo bicicletas elétricas e equipamentos autopropelidos em todo o país. A proposta é aproximar a legislação da população e combater informações equivocadas que ainda são comuns.

Na última terça-feira (7), a equipe de Educação de Trânsito esteve na Escola de Ensino Fundamental e Médio Jardim das Pedras, em Ariquemes, onde promoveu uma palestra para estudantes do Ensino Fundamental II. Durante o encontro, os alunos receberam orientações sobre convivência segura no trânsito, respeito às normas de circulação e a importância da responsabilidade de cada cidadão para a preservação da vida.

Um dos assuntos que despertou maior interesse dos estudantes foi a regulamentação das bicicletas elétricas e dos equipamentos autopropelidos. A equipe explicou as diferenças entre os tipos de veículos, os limites de velocidade previstos na legislação, a idade mínima para condução, as exigências para circulação e as situações em que esses veículos podem ser removidos pelos órgãos de fiscalização.

O tema gerou ampla participação dos estudantes, que aproveitaram a oportunidade para esclarecer dúvidas sobre situações do dia a dia, como os limites de velocidade, a necessidade de equipamentos de segurança e as regras para circulação nas vias públicas.

Segundo a equipe da Escola Pública de Trânsito, muitas famílias ainda desconhecem que esses veículos possuem regras específicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Em muitos casos, bicicletas elétricas e equipamentos autopropelidos são adquiridos para crianças e adolescentes sem que os responsáveis conheçam as exigências legais para sua utilização.

Além das escolas estaduais e municipais, o trabalho desenvolvido pela Regional de Ariquemes também alcança faculdades, empresas e associações, ampliando o acesso da população às informações sobre segurança viária e uso correto dos diferentes meios de transporte.

As ações fazem parte da política permanente de educação para o trânsito desenvolvida pelo Detran-RO, que utiliza a conscientização como uma das principais ferramentas para prevenir sinistros e preservar vidas. A expectativa é ampliar o alcance das atividades e fortalecer a formação de cidadãos mais conscientes, contribuindo para um trânsito mais seguro em todo o estado.