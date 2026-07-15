Jean Mendonça destaca apoio à agricultura familiar e às associações rurais de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 15/07/2026 às 14h10

O deputado estadual Jean Mendonça tem direcionado sua atuação ao fortalecimento da agricultura familiar e ao apoio às associações rurais de Rondônia.

O parlamentar destaca a importância dos investimentos destinados aos produtores que trabalham diariamente no campo.

Antes mesmo do amanhecer, agricultores rurais iniciam atividades que, segundo o deputado, ajudam a movimentar a economia estadual e garantem o sustento de milhares de famílias. A produção também contribui para o abastecimento de alimentos nos municípios rondonienses.

Jean Mendonça defende que o incentivo à agricultura familiar e a estruturação das associações ampliam as oportunidades de emprego e renda no meio rural.

Para o parlamentar, cada produção desenvolvida no campo representa tanto o sustento das famílias envolvidas quanto o desenvolvimento dos municípios.