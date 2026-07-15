Final da Copa do Mundo; Semifinais do Rondoniense Sub-20 e Estadual de Judô

Por João Rafael Costa

Publicada em 15/07/2026 às 08h20

Espanha classificada para a final da Copa 2026 e o clássico entre Argentina e Inglaterra.

Copa do Mundo - A Espanha está na grande final da Copa do Mundo de 2026. Com uma atuação impecável na terça-feira (14), em Dallas, a seleção espanhola dominou a poderosa França e venceu por 2 a 0. Mikel Oyarzabal, cobrando pênalti, e Pedro Porro marcaram os gols que colocaram a "La Roja" na decisão.

Os franceses, que chegaram invictos e nunca tinham ficado atrás no placar, não conseguiram parar a intensidade do futebol espanhol. Agora, a Espanha aguarda o vencedor de Argentina e Inglaterra para decidir o título.

Confronto gigante

A tensão vai tomar conta de Atlanta nesta quarta-feira (15). Às 15h Argentina e Inglaterra entram em campo pela semifinal da Copa do Mundo de 2026 para reviver uma das maiores rivalidades do futebol mundial.

Quarenta anos, após o lendário jogo do "gol do século" de Maradona, os ingleses buscam voltar à final depois um jejum de 60 anos, enquanto os argentinos tentam a terceira decisão em 12 anos sob o brilho de Messi. Quem vencer o clássico encara a Espanha na grande finalíssima.

Tabelinha Rondoniense

Eliminação de Porto Velho e Guaporé na Série D e definição de sede única do JIR 2026.

Sub-20 - A fase de grupos do Rondoniense Sub-20 chegou ao fim e definiu os quatro semifinalistas. O Sport Genus, com 100% de aproveitamento no Grupo A, decide a vaga em casa contra o Ji-Paraná. Do outro lado, o União Cacoalense, líder invicto do Grupo B, joga a volta em Rolim de Moura contra o Gazin Porto Velho.

As decisões ocorrem em jogos de ida e volta. Além do troféu estadual, o grande campeão garante vaga na Copa do Brasil Sub-20 e na prestigiada Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Judô - Os atletas de Porto Velho deram um show na 2ª etapa da Liga de Judô de Rondônia, em Ariquemes. Representando o projeto social "Construindo Campeões", da Semtel, a delegação de 23 judocas conquistou o 3º lugar geral masculino, além do topo do pódio no Nague no Kata Iniciantes.

No total, a equipe faturou 10 medalhas de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Agora, os atletas se preparam para lutar em casa: a próxima etapa do Estadual será realizada em outubro, na capital.