Prefeitura abre Processo Seletivo Simplificado com 67 vagas para atuação na rede municipal de ensino

Oportunidade para profissionais da educação! A Prefeitura de Ji-Paraná abriu Processo Seletivo Simplificado com 67 vagas para atuação na rede municipal de ensino.
As oportunidades são para:
Professor Pedagogo — 30 horas
Professor Pedagogo — 40 horas
Professor de Educação Física — 40 horas
Inscrições de 13 a 15 de julho
Envie a documentação para: [email protected]
Antes de realizar a inscrição, consulte o Edital nº 002/SEMAD/2026 – SEMAD/SEMED e confira os requisitos, a documentação necessária e todas as etapas do processo seletivo.
Participe e venha contribuir com a educação de Ji-Paraná!
Uma boa oportunidade