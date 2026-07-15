Prefeitura abre Processo Seletivo Simplificado com 67 vagas para atuação na rede municipal de ensino

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 08h45

Oportunidade para profissionais da educação! A Prefeitura de Ji-Paraná abriu Processo Seletivo Simplificado com 67 vagas para atuação na rede municipal de ensino.

As oportunidades são para:

Professor Pedagogo — 30 horas

Professor Pedagogo — 40 horas

Professor de Educação Física — 40 horas

Inscrições de 13 a 15 de julho

Envie a documentação para: [email protected]

Antes de realizar a inscrição, consulte o Edital nº 002/SEMAD/2026 – SEMAD/SEMED e confira os requisitos, a documentação necessária e todas as etapas do processo seletivo.

Participe e venha contribuir com a educação de Ji-Paraná!