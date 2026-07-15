Homem é preso com revólver e autuado por tentativa de subornar policiais

Por jaruonline.com

Publicada em 15/07/2026 às 09h15

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (14), no distrito de Tarilândia, em Jaru (RO), após ser flagrado portando uma arma de fogo de forma irregular. Além da posse ilegal do armamento, ele também é suspeito de tentar subornar policiais militares para evitar o registro da ocorrência e a apreensão da arma.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por meio de um aplicativo de mensagens após uma denúncia informando que um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo nas proximidades de um bar, no distrito.

Durante o deslocamento, os militares localizaram um indivíduo com as características repassadas na denúncia nas imediações da Avenida Francisco Vieira de Souza. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou deixar o local, mas foi acompanhado e abordado pelos policiais.

Na revista pessoal, os militares encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições no tambor, sendo quatro deflagradas e uma intacta. Em buscas realizadas nas proximidades da abordagem, também foi localizada uma sacola contendo outras dez munições do mesmo calibre, sendo sete deflagradas e três intactas.

O homem foi conduzido ao quartel da Polícia Militar de Tarilândia para o registro da ocorrência. Conforme consta no boletim policial, durante os procedimentos ele teria oferecido a quantia de R$ 5 mil aos policiais para que a ocorrência não fosse registrada e a arma lhe fosse devolvida. A suposta proposta teria sido repetida mais de uma vez.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o revólver, as munições e os demais materiais apreendidos. O caso será investigado pelas autoridades competentes.