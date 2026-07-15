Três morcegos testam positivo para o vírus da raiva em Jaru, Cacoal e Cacaulândia

Por Cacoal Notícias

Publicada em 15/07/2026 às 08h52

A confirmação de um caso de raiva em morcego no município de Jaru colocou as autoridades de saúde em estado de atenção. O alerta foi emitido pela Agência de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa-RO), que reforça a importância de a população evitar qualquer contato com morcegos encontrados em situação anormal.

Segundo a Agevisa, das 40 amostras de morcegos suspeitos analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-RO) desde o início de 2026, três testaram positivo para o vírus da raiva. Os casos foram registrados nos municípios de Jaru, Cacoal e Cacaulândia.

Apesar da circulação do vírus entre os animais, o estado não registra casos de raiva humana desde 2004, quando ocorreu um caso em Pimenta Bueno.

O que observar

A orientação é que a população fique atenta ao comportamento dos morcegos. Como esses animais possuem hábitos noturnos, qualquer alteração pode indicar que estão doentes.

Entre os principais sinais de alerta estão:

morcegos voando durante o dia;

animais caídos em quintais, ruas ou calçadas;

dificuldade para voar;

comportamento desorientado ou esbarrando em objetos.

A Agevisa destaca que qualquer espécie de morcego — frugívora, insetívora ou hematófaga — pode transmitir o vírus caso esteja infectada.

O que fazer em caso de contato

A raiva é transmitida pela saliva do animal contaminado, principalmente por meio de mordidas, arranhões ou contato da saliva com ferimentos na pele.

Caso ocorra qualquer contato, a recomendação é:

lavar imediatamente o local com água corrente e sabão;

procurar atendimento médico o mais rápido possível para avaliação e, se necessário, iniciar o tratamento com vacina e soro antirrábico.

Especialistas alertam ainda que pessoas que acordem e encontrem um morcego dentro do quarto também devem procurar atendimento médico, já que pequenas mordidas podem passar despercebidas durante o sono.

Nunca toque em um morcego

A orientação das autoridades é para que ninguém tente capturar ou manusear morcegos, mesmo que aparentem estar mortos.

O procedimento correto é isolar o animal utilizando um balde ou caixa de papelão, sem contato direto, e acionar o serviço de vigilância ou de zoonoses do município para o recolhimento.

Morcegos são importantes para o meio ambiente

A Agevisa também reforça que os morcegos são animais silvestres protegidos por lei e desempenham papel importante no equilíbrio ambiental.

Espécies insetívoras ajudam no controle de insetos, incluindo mosquitos transmissores de doenças, enquanto os morcegos frugívoros contribuem para a dispersão de sementes e a regeneração das florestas.

Sempre que um caso positivo é confirmado, as equipes de saúde realizam o chamado bloqueio vacinal, imunizando cães e gatos da região para evitar que o vírus se espalhe e chegue à população.