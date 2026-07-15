Prefeitura realiza cadastramento prévio de agricultores familiares para programas de aquisição de alimentos

Por Assessoria

Publicada em 15/07/2026 às 08h32

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura e Pesca (SEMAGRIP), Educação (SEMED) e Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), informa que está aberto o cadastramento prévio de agricultores familiares e o levantamento da produção e dos preços médios de mercado, visando subsidiar futuras Chamadas Públicas dos programas Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

A iniciativa tem como objetivo identificar os produtores interessados em fornecer alimentos para os programas governamentais, além de realizar um levantamento da produção disponível no município.

O cadastramento não gera obrigação de contratação imediata, mas servirá como base para o planejamento das futuras aquisições de alimentos da agricultura familiar.

Os agricultores interessados devem observar os requisitos, a documentação necessária e o prazo para inscrição.

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