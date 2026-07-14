Atletas do Construindo Campeões brilham em competição estadual de judô e levam Porto Velho ao pódio

Por André Oliveira

Publicada em 14/07/2026 às 12h02

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), segue rendendo grandes resultados dentro e fora dos tatames. Os atletas do projeto Construindo Campeões foram destaque na 2ª etapa da Liga de Judô do Estado de Rondônia (LIJER), realizada no último fim de semana, no Ginásio Municipal Mané Garrincha, em Ariquemes, conquistando títulos, medalhas e colocando a capital entre as principais forças da competição.

Filiada à LIJER como projeto social, a Semtel participou da competição com uma delegação formada por 23 atletas, sendo 16 no masculino e sete no feminino, que disputaram provas nas modalidades Nague no Kata, Katame no Kata e nas categorias de peso. Ao todo, o evento reuniu 258 judocas de diversos municípios rondonienses.

O desempenho da equipe garantiu o 3º lugar geral masculino, além do 1º lugar no Nague no Kata Iniciantes e do 2º lugar no Katame no Kata Principal, consolidando o excelente nível técnico dos atletas porto-velhenses.

Nas disputas por categorias de peso, as conquistas também chamaram atenção. No feminino, as atletas conquistaram três medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Já no masculino, foram sete medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze, reafirmando o crescimento do projeto e a qualidade do trabalho realizado pela equipe técnica.

Transformação através do esporte

A sensei Alda Cristina destacou que os resultados refletem o comprometimento dos atletas e o apoio oferecido pelo município ao esporte. "Essas conquistas são fruto de muito treinamento, dedicação e disciplina. Cada atleta entrou no tatame determinado a dar o seu melhor e voltou para casa com a certeza de que todo esforço valeu a pena. Estamos muito felizes por representar Porto Velho e mostrar a força do nosso projeto".

Para o secretário da Semtel, Cássio Moura, o desempenho da delegação demonstra que investir na formação esportiva é investir no futuro da cidade. "O Construindo Campeões transforma vidas por meio do esporte. Ver nossos atletas conquistando resultados tão expressivos é motivo de orgulho e confirma que estamos no caminho certo, oferecendo oportunidades para que crianças e jovens desenvolvam seu potencial dentro e fora das competições".

O prefeito Léo Moraes parabenizou atletas, professores e familiares pelas conquistas e reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte. "Cada medalha conquistada representa muito mais do que um resultado esportivo. Representa dedicação, superação e a oportunidade que o esporte proporciona na formação de cidadãos. Continuaremos investindo em projetos que transformam vidas e levam o nome de Porto Velho cada vez mais longe".

A próxima etapa da Liga de Judô do Estado de Rondônia já tem data marcada e será realizada em outubro, em Porto Velho, quando os atletas do Construindo Campeões terão a oportunidade de competir diante da torcida da capital.