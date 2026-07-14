Rua Capão da Canoa recebe rede de iluminação pública pela primeira vez

Por Emdur

Publicada em 14/07/2026 às 11h25

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), segue avançando com a ampliação da iluminação pública em áreas que historicamente nunca receberam esse tipo de infraestrutura. Desta vez, os trabalhos acontecem na Rua Capão da Canoa, no bairro Três Marias, onde está sendo implantada uma nova rede de iluminação pública.

A intervenção consiste na construção completa da infraestrutura elétrica, com a implantação de novos postes e luminárias em um trecho que nunca contou com iluminação. Para garantir agilidade na execução, duas equipes atuam simultaneamente no local, em uma força-tarefa com previsão de cinco dias de trabalho.

A obra faz parte de um conjunto de investimentos da Prefeitura voltados à expansão da iluminação pública, priorizando regiões que aguardavam esse serviço há anos. Recentemente, novas redes também foram implantadas na Rua Ibotirama, no Residencial Cristal da Calama, na Rua Herbert de Azevedo e na Rua Sebastião Haeffner, beneficiando moradores com mais segurança, mobilidade e qualidade de vida.

Além da capital, a Prefeitura também vem ampliando os investimentos nos distritos e comunidades do Baixo Madeira, levando iluminação pública para localidades que antes enfrentavam dificuldades de deslocamento e insegurança durante a noite. A iniciativa integra o plano da gestão municipal de expandir a cobertura da iluminação pública em todas as regiões do município.

Para o prefeito Léo Moraes, ampliar a iluminação pública significa levar mais segurança e dignidade para quem aguardava esse investimento há anos. "Estamos chegando a locais que nunca tiveram iluminação pública, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para as famílias. Nosso compromisso é continuar expandindo esse serviço essencial, tanto na área urbana quanto nos distritos e comunidades, para que nenhum morador fique sem essa infraestrutura".

Segundo o presidente da Emdur, Bruno Holanda, o trabalho vai além da instalação de postes e luminárias.

“Quando levamos iluminação para um lugar que nunca teve esse serviço, estamos construindo dignidade, segurança e qualidade de vida para quem mora ali. É uma obra que exige planejamento, implantação de toda a infraestrutura elétrica e muito compromisso das nossas equipes. Esse é um trabalho que está acontecendo em toda Porto Velho, chegando também aos distritos e comunidades mais distantes.”

A ampliação da rede de iluminação pública faz parte das ações permanentes da Prefeitura de Porto Velho para fortalecer a infraestrutura urbana, melhorar a mobilidade noturna e proporcionar mais tranquilidade à população. Nos últimos meses, a gestão municipal vem intensificando a implantação de novos pontos de iluminação e a modernização da rede em diversas regiões da cidade, ampliando o acesso a um serviço essencial para os moradores.