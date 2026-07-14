Prefeitura implanta uso de contêineres para separação de lixo comum e reciclável

Por Assessoria

Publicada em 14/07/2026 às 11h17

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente - Semeagro, adicionou mais um recurso ao sistema de coleta seletiva na cidade, realizando a distribuição de 300 contêineres destinados à separação de resíduos sólidos em diversos pontos da cidade e nos distritos de Tarilândia, Bom Jesus e Jaru-Uaru.

De acordo com o secretário municipal de Agronegócio e Meio Ambiente, Cleverson Barbosa, os contêineres foram direcionados para unidades públicas municipais, estaduais e federais, praças e vias com grande fluxo de pessoas e intensa atividade comercial, como as avenidas Padre Adolpho Rohl e Dom Pedro I. “Cada ponto contará com dois contêineres: um na cor cinza, destinado ao descarte de lixo comum, e outro na cor verde, exclusivo para materiais recicláveis”, explicou o secretário.

Cleverson também reforçou a importância da colaboração da população para o sucesso da iniciativa. “A coleta seletiva já é uma realidade em Jaru e também nos distritos. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, ela gera renda e reduz drasticamente a quantidade de resíduos destinados aos aterros. Por isso, é fundamental que cada cidadão faça sua parte e descarte corretamente os resíduos nos contêineres adequados”, destacou.