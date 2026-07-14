O que milhares de porto-velhenses já estão resolvendo pelo celular através do PVH+?

Por Helen Paiva

Publicada em 14/07/2026 às 11h30

Consultar um exame, emitir uma certidão, gerar uma nota fiscal ou até acessar a guia do IPTU sem enfrentar filas e sem sair de casa. Tudo isso já faz parte da rotina de milhares de moradores que utilizam o PVH+, o aplicativo oficial da Prefeitura de Porto Velho.

A plataforma reúne 242 serviços digitais em um único lugar, permitindo que o cidadão solicite atendimentos, consulte informações, acompanhe protocolos e resolva diversas demandas diretamente pelo celular, de forma rápida, prática e segura.

E os números mostram que essa facilidade veio para ficar. O crescimento no número de acessos demonstra que os serviços digitais vêm ganhando cada vez mais espaço na rotina da população, tornando o atendimento público mais ágil, eficiente e acessível.

Os serviços mais procurados

O levantamento dos últimos 30 dias revela quais funcionalidades mais chamaram a atenção dos usuários do PVH+.

No topo do ranking aparece a ferramenta “Gere sua Figurinha da Copa”, criada para aproximar a população das ações desenvolvidas durante o campeonato e que registrou mais de 2 mil acessos.

Na sequência, aparecem serviços que fazem parte do dia a dia dos porto-velhenses:

• Emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND);

• Emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Avulsa (NFS-e);

• Consulta de exames laboratoriais;

• Emissão da guia do IPTU.

O ranking mostra que o PVH+ deixou de ser apenas um aplicativo de informações e passou a ser uma ferramenta utilizada para resolver necessidades reais da população, reunindo, em poucos toques, serviços que antes exigiam deslocamento e tempo de espera.

Tecnologia para facilitar a vida

Para o prefeito Léo Moraes, a transformação digital da Prefeitura tem um objetivo simples: facilitar a vida de quem mais importa, o cidadão.

“Nosso desafio é fazer com que a Prefeitura esteja cada vez mais próxima das pessoas. O PVH+ reúne serviços importantes em um único aplicativo, economizando tempo e oferecendo mais praticidade para quem precisa resolver as demandas do dia a dia. Vamos continuar ampliando essa plataforma para que ela seja cada vez mais útil para a população.”

A Prefeitura na palma da mão

Disponível gratuitamente para Android e iOS, o PVH+ concentra mais de 240 serviços municipais em um único aplicativo.

Com o PVH+, você resolve pelo celular o que antes exigia filas, deslocamentos e tempo. É a Prefeitura na palma da mão, com serviços de saúde, tributos, documentos, atendimento ao cidadão e muito mais.

O que você consegue fazer no PVH+?

Consultar exames laboratoriais.

Emitir o IPTU.

Emitir Certidão Negativa de Débitos.

Emitir Nota Fiscal Eletrônica.

Acompanhar protocolos.

Solicitar serviços municipais.

Consultar informações da Prefeitura.

denunciar terrenos baldios

denunciar queimadas

E acessar mais de 240 serviços pelo celular.