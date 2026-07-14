O domingo ganhou um novo ponto de encontro em Porto Velho

Por Helen Paiva

Publicada em 14/07/2026 às 11h39

Foi exatamente isso que centenas de pessoas fizeram neste domingo. Crianças trocaram a tela do celular pela bola, pela bicicleta e pela corrida. Pais caminharam sem a preocupação com o trânsito. Avós aproveitaram o fim da tarde ao lado da família. Assim foi mais um domingo na Rua do Lazer, no Centro de Porto Velho.

O espaço, que nasceu durante a programação da Rua da Hexa, conquistou a população e agora passa a fazer parte da programação dos domingos da capital.

Um espaço para todas as idades

A aposentada Augustina Parada Costa, de 77 anos, foi conhecer a novidade ao lado do marido, de 88 anos. O passeio surgiu por iniciativa da filha e terminou até com um encontro especial.

“Eu acho muito bom, porque é uma diversão para as pessoas, para as crianças e para os jovens.”

Quem é criança aprova sem pensar duas vezes

Maria Vanessa decidiu levar o neto Ravi, de apenas 3 anos, para conhecer a Rua do Lazer

Recém-chegada de Cuiabá, Maria Vanessa decidiu levar o neto Ravi, de apenas 3 anos, para conhecer a Rua do Lazer.

Ela conta que nunca tinha visto uma iniciativa parecida na cidade.

“É a primeira vez que eu vejo uma situação dessa.”

Já o pequeno Ravi resumiu tudo em apenas quatro palavras:

“Eu tô gostando.”

Enquanto isso, Heitor Novaes, de 8 anos, disputava uma partida de futebol no meio da rua.

“Tá bem bonita. Acho uma belezura pra gente brincar. E a gente lembra da Copa também.”

O prefeito Léo Moraes destacou que o objetivo é devolver os espaços públicos às famílias e estimular momentos de convivência.

“Queremos que a população volte a ocupar os espaços públicos, convivendo, praticando esporte e aproveitando a cidade com segurança. A Rua do Lazer nasceu durante a programação da Copa e, pelo sucesso entre as famílias, passa a fazer parte dos domingos de Porto Velho.”

Segundo o scretário da Semtel, Cássio Moura, a proposta é oferecer uma alternativa gratuita para quem busca lazer sem precisar sair da cidade.

“A Rua do Lazer foi pensada para reunir crianças, jovens, adultos e idosos em um ambiente seguro para brincar, caminhar, pedalar e viver momentos em família.”

Um convite para viver a cidade

Mantida aos domingos, a partir das 16h30 a Rua do Lazer reforça a proposta da Prefeitura de Porto Velho de transformar os espaços públicos em ambientes de convivência, esporte e bem-estar.