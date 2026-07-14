FFER parabeniza filiados Guaporé e Gazin Porto Velho pelo desempenho na Série D

Por FFER

Publicada em 14/07/2026 às 08h20

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, parabeniza os filiados Guaporé e Gazin Porto Velho pelo bom desempenho no Campeonato Brasileiro da Série D, as duas equipes deixaram a competição no último fim de semana, ficando entre os 32 clubes melhores da competição. O Gazin Porto Velho disputou 14 jogos, com seis vitórias, cinco empates e três derrotas. A Locomotiva deixou a competição na terceira fase após vencer o Gama-DF no Biancão por 2 a 0, e no jogo da volta o Gama venceu também por 2 a 0 e nos pênlatis a Locomotiva deixou a competição de cabeça erguida mostrando força e bom futebol.

Já a equipe do Guaporé estreante no Brasileiro da Série D também fez uma bela campanha, também em 14 jogos, com 7 vitórias duas derrotas e cinco empates, na primeira fase o Jacaré da Zona da Mata se classificou entre as cinco melhores campanhas. Na terceira fase o Guaporé enfrentou a Luverdense do Mato Grosso, fora de casa foi derrotado por 1 a 0 e no Cassolão o Guaporé ficou empate sem gols, deixando a competição de forma honrosa. Disputando pela primeira vez o Brasileiro da Série D chegando a terceira fase ficado entre os 32 melhores da competição.

Pelo bom futebol apresentado na competição a FFER parabeniza o Guaporé e o Gazin Porto Velho, que poderiam tranquilamente chegar às oitava de finais. Em 2027 o futebol Rondoniense retorna ao Campeonato Brasileiro em busca do objetivo de ascender à série C do Brasileiro.