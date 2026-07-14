Concurso de fotografia “Ji-Paraná sob lentes” está com inscrições gratuitas abertas

Ji-Paraná sob lentes: a cidade quer conhecer o seu olhar! Que tal registrar os lugares, as histórias e as paisagens que fazem parte da nossa cidade?
O concurso de fotografia “Ji-Paraná sob lentes” está com inscrições gratuitas. Mostre Ji-Paraná do seu jeito e compartilhe o que torna a nossa cidade tão especial.
Inscrições: de 10 de junho a 31 de agosto
Até 3 fotografias por participante. Participe e ajude a contar a história de Ji-Paraná através das suas lentes!
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