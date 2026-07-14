Gari é preso após ameaçar ex-companheira e tentar invadir casa com carro

Por Newsrondonia.com

Publicada em 14/07/2026 às 09h00

Um gari de 32 anos foi preso na noite desta segunda-feira (13) após ameaçar a ex-companheira e tentar invadir a residência dela com um veículo, na Rua Tôrres, no bairro Cohab, zona Sul de Porto Velho.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Supervisor do 9º Batalhão da PM foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) para atender a ocorrência.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o suspeito, inconformado com o fim do relacionamento, teria chegado dirigindo um GM Classic branco e iniciado uma série de ameaças contra a vítima. Segundo relatos de familiares, o homem tentou utilizar o automóvel para forçar o portão de acesso ao imóvel.

A tentativa de invasão não foi concluída porque o veículo apresentou falhas mecânicas. Familiares da vítima conseguiram impedir a entrada do suspeito na residência e acionaram a Polícia Militar.

Após buscas na região, os policiais localizaram o suspeito ainda nas proximidades do endereço. Ele foi abordado, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Especializada em Flagrantes (DEFLAG), onde foram adotadas as providências cabíveis.

A mulher, de 28 anos, informou aos policiais que manteve um relacionamento de aproximadamente três anos com o suspeito. Segundo ela, o relacionamento foi encerrado em razão das constantes ameaças sofridas. A vítima também declarou que pretende solicitar uma Medida Protetiva de Urgência, alegando temer por sua integridade física.

A ocorrência foi registrada conforme os dispositivos da Lei Maria da Penha. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça para as medidas legais.