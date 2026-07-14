Homem de 63 anos é encontrado morto com lesão na cabeça

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/07/2026 às 09h15

Uma lesão na região esquerda da testa levou as autoridades a tratarem como suspeita a morte de um homem de 63 anos, identificado como Orestones, ocorrida nesta segunda-feira (13), no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho.

A ocorrência havia sido inicialmente considerada uma possível morte natural. Durante a verificação do óbito, porém, a médica responsável pelo atendimento constatou um afundamento na testa da vítima e uma grande quantidade de sangue no rosto. Os ferimentos foram considerados, a princípio, incompatíveis com essa hipótese.

A residência, situada na Linha Triângulo, esquina com a Rua das Pacas, na região central do distrito, foi isolada pela Polícia Militar. Também foram acionadas equipes da Perícia Técnico-Científica, do Instituto Médico Legal (IML) e da Força-Tarefa da Polícia Civil.

O corpo foi encontrado por volta das 15h por um vendedor de picolés, que comunicou a situação aos familiares. Conforme o relato do filho da vítima, Orestones permaneceu online no WhatsApp por volta das 3h da madrugada. Depois desse horário, deixou de responder às mensagens.

Aos investigadores, familiares afirmaram desconhecer ameaças ou desavenças envolvendo o homem. Também disseram não saber quem teria motivação para cometer o crime.

Depois da conclusão dos trabalhos periciais no imóvel, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer como ocorreu a morte e identificar eventual responsável.