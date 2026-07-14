Quase 300 mortos: junho foi o mês mais mortal para civis na Ucrânia desde o início da guerra

Por G1

Publicada em 14/07/2026 às 09h10

A ONU registrou em junho o maior número mensal de mortes de civis na Ucrânia desde abril de 2022, dois meses após o início da guerra, segundo relatório publicado nesta terça-feira (14).

De acordo com a missão de monitoramento de direitos humanos da ONU na Ucrânia, pelo menos 293 ucranianos morreram em meio à intensificação dos ataques russos, que passou a usar mísseis de longo alcance.

Ataque russo à Ucrânia

Na madrugada desta terça, a Rússia seguiu seus bombardeios. Lançou uma série de drones e mísseis balísticos contra Kiev no quinto ataque desse tipo contra a capital ucraniana em julho.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os ataques causaram danos a 16 locais na capital, incluindo uma escola e uma empresa, enquanto autoridades municipais relataram vários incêndios por toda a cidade.

Fogo após ataque de míssil russo — Foto: Telegram / Reprodução

A Rússia também atacou infraestruturas essenciais no centro e no sul da Ucrânia, disse Zelensky, acrescentando que os ataques feriram sete pessoas na região de Kharkiv, no leste do país, e três na região de Chernihiv, no norte.

“Ontem à noite, os russos lançaram 135 drones e 10 mísseis de vários tipos, a maioria deles balísticos, contra nossas cidades e comunidades. É preciso exercer maior pressão sobre a Rússia”, declarou Zelenskiy em uma postagem no X, pedindo aos aliados europeus que aprovem seu mais recente pacote de sanções contra a Rússia ainda esta semana.

A Força Aérea da Ucrânia informou que as unidades de defesa aérea abateram cinco dos oito mísseis balísticos que a Rússia disparou e 108 dos 135 drones.

Ucrânia atacou embarcações

Em resposta aos ataques, a Ucrânia também intensificou seus ataques com drones dentro da Rússia, visando instalações de produção de armas e instalações petrolíferas, na tentativa de reduzir a capacidade econômica da Rússia de prosseguir com a guerra.

Nesta terça, autoridades russas relataram um incêndio na refinaria de petróleo de Afipsky, na região de Krasnodar, no sul da Rússia, e a queda de destroços de drones em uma área industrial em Salavat, na região dos Urais, no Bashkortostão.

A usina petroquímica de Salavat foi um dos alvos e teve seu funcionamento interrompido. Segundo o governador local, no entanto, as principais unidades não foram danificadas e a instalação deve voltar a funcionar em alguns dias.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também acusou a Ucrânia de atacar navios mercantes no Mar de Azov e no Mar Negro, em atos que classificou como "terroristas".

"O que o regime ucraniano está fazendo vai além da pirataria. Os piratas, pelo menos, saqueiam e ficam com os despojos para si. Mas aqui, não beneficia nem a eles nem a ninguém mais – o objetivo é simplesmente causar danos e intimidar. É terrorismo, puro e simples", disse Lavrov.