Karoline Lima e Léo Pereira anunciam noivado após reconciliação

Por R7

Publicada em 14/07/2026 às 09h40

Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram em suas redes sociais nesta segunda-feira (13) que estão noivos. Os dois compartilharam um álbum de fotos, em que a influenciadora aparece exibindo a aliança.

Nos Stories, Karoline repostou as imagens e deixou os fãs empolgados ao escrever “Coming soon“, que significa ”em breve”, em inglês.

O casal assumiu a reconciliação durante a Copa do Mundo, já que Karol estava acompanhando Léo, convocado da seleção brasileira. Os dois trocaram beijos públicos e foram clicados passeando por Miami.

A influenciadora e o jogador tinham terminado em setembro de 2025, após quase dois anos juntos.

Karoline é mãe de Cecília, de 4 anos, de seu antigo relacionamento com Éder Militão. Já Léo é pai de Helena, de 7 anos, e Matteo, de 5, de seu casamento anterior, com Tainá Castro — atualmente, casada com Militão, ex de Karoline.