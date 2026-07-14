SINDSEF-RO convoca servidores e herdeiros para atualização sobre ações judiciais do anuênio e 3,17% da FUNAI

Por SINDSEF-RO

Publicada em 14/07/2026 às 09h53

O SINDSEF/RO por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, divulga os nomes dos servidores listados nos Ofícios nº 20, 21, 23, 26 e 27/2026, encaminhados pelo escritório Olympio Moraes Júnior & Advogados Associados.

A convocação tem como objetivo garantir que os interessados tomem ciência do andamento de suas respectivas ações judiciais e dos créditos disponíveis para saque. Para proteger a privacidade dos beneficiários e em estrito cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os números de CPF dos servidores não constam nesta publicação.

Os servidores listados abaixo, bem como os herdeiros daqueles já falecidos, devem procurar imediatamente o SINDSEF/RO em sua Sede Administrativa, nas Coordenações Regionais ou através dos canais oficiais de atendimento para obter as orientações necessárias sobre procurações, contratos, documentação pessoal e habilitação para recebimento.

Ação dos 3,17% da FUNAI (Ofício 027/2026)

Beneficiários da execução nº 0003037-74.2009.4.01.4100, já transitada em julgado. O escritório solicita auxílio para localizar estes filiados ou seus herdeiros:

Adelina de Sá Dantas

Almir Amorim Von Held

Ana Carmem Cunha de Souza Rodrigues

Antonia de Souza Pereira Oliveira

Aristodeni Figueiredo de Arruda

Armando Silva Rodrigues

Audelia Paz

Augustinho Buanga da Silva

Benedito Nascimento (Parintintin)

Briolino Saldanha Filho

Claudiomar Lamarao Gil

Damaris Farias de Souza

Didimo Graciliano de Oliveira

Epitacio da Silva Karitiana

Ernane Barros da Cunha

Francisca Batista Marinho

Francisco Chagas de Araujo

Francisco de Assis Costa

Francisco Flavio dos Santos Ribeiro

Francisco Nazario da Silva

Francisco Peixoto da Silva

Francisco Santiago da Silva

Gumercindo da Silva Karitiana

Hugo Pedro da Silva

Jaime Soares Machado

Joana Ferreira Bernardo

Joao Cordeiro

Joao de Castro Araujo Filho

Joao Parintintin

Jorge Martins da Silva

Jorge Santos Canoe

Jose Alves de Oliveira

Jose Assiri Filho

Jose dos Santos Araujo

Jose Heleno Moulin de Souza

Jose Marques da Silva

Jose Martinho da Silva

Jose Miranda Alves

Jose Nazareno Torres de Moraes

Jose Pereira de Miranda Filho

Joselio Ancelmo Leite Cunha

Juscileth Costa Freitas Pessoa

Lenice Bras de Oliveira

Ligia Braz Bezerra (falecida – necessária habilitação)

Luiz Galdino de Oliveira

Madelaine Druzian Ribeiro

Maria Arlete Teixeira de Freitas

Maria Augusta do Nascimento Boaventura da Silva

Maria de Lourdes Jesus da Cunha

Maria Evanir Aparecida Jonson Rolon

Maria Ildeci da Silva

Mirna Soares Temoteo

Nerli Polli

Osni Schweppe

Raimundo Castro de Oliveira

Rigoberto Neves Parintin

Sadi Olivio Biavati

Tanuzio Goncalves de Oliveira

Tennesson Goncalves de Oliveira

Valdivino Timoteo da Cunha

Vitorinha Souza de Ouro

Waldemar Karitiana

Zuilo Roberto da Silva

Processos do Anuênio (Ofícios 020, 021, 023 e 026/2026)

Os ofícios abaixo referem-se a valores liberados no ano de 2025 relacionados ao processo do anuênio, nos quais a 1ª Vara Federal constatou a ausência de saque ou pendência de comprovação.

Ofício 020/2026 (Processo nº 1002367-91.2024.4.01.4100):

Marilene Gomes de Moura

Marly Barreto dos Santos

Neusa Silva de Souza

Ofício 021/2026 (Processo nº 1001301-76.2024.4.01.4100):

Ana da Conceicao de Souza

Gumercindo Martins Neto

Leila de Souza Bueno

Leilda Canuto Gomes

Luzinete da Fonseca Lenzi

Magnolia Pereira de Souza

Atenção Herdeiros: Procura-se pelos sucessores do substituído falecido, Alcides do Carmo Freire, que teve a RPV retida por registro de falecimento na Receita Federal.

Ofício 023/2026 (Processo nº 1001886-31.2024.4.01.4100):

Manfredo Nomerg

Manoel Miguel Paulo dos Santos

Manoel Olegario da Silva Sobrinho

Maria Goncalves de Faria

Maria Guimaraes Castro

Maria Inez de Carvalho

Maria Jose Moda Silva

Maria Jose Moreira da Silva

Maria Jose Pereira Rodrigues

Maria Lima Mendes

Ofício 026/2026 (Processo nº 1002361-84.2024.4.01.4100): Necessidade de confirmação de recebimento/saque.

Maria Lucia Cotrim Piccoli

Maria Luduina de Medeiros

Maria Madalena da Silva Ribeiro

Maria Odilia Rocha da Silva

Maria Palmira Arrais da Silva

Maria Rodrigues Rangel

Maria Rosa Martins Costa

Maria Tereza de Souza Lamota

Maria Valdecy Vasconcelos Grangeiro

Atenção Herdeiros: Procura-se pelos sucessores da substituída falecida, Maria Vasconcelos de Santana, cujos créditos necessitam da intervenção dos herdeiros junto ao sindicato e ao escritório de advocacia.

Servidor(a), não perca seus prazos e direitos.

Dirija-se à sede ou às coordenações regionais do SINDSEF/RO para o encaminhamento correto e seguro de suas documentações processuais.