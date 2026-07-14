SINDSEF-RO convoca servidores e herdeiros para atualização sobre ações judiciais do anuênio e 3,17% da FUNAI

O SINDSEF/RO por meio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, divulga os nomes dos servidores listados nos Ofícios nº 20, 21, 23, 26 e 27/2026, encaminhados pelo escritório Olympio Moraes Júnior & Advogados Associados.
A convocação tem como objetivo garantir que os interessados tomem ciência do andamento de suas respectivas ações judiciais e dos créditos disponíveis para saque. Para proteger a privacidade dos beneficiários e em estrito cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os números de CPF dos servidores não constam nesta publicação.
Os servidores listados abaixo, bem como os herdeiros daqueles já falecidos, devem procurar imediatamente o SINDSEF/RO em sua Sede Administrativa, nas Coordenações Regionais ou através dos canais oficiais de atendimento para obter as orientações necessárias sobre procurações, contratos, documentação pessoal e habilitação para recebimento.
Ação dos 3,17% da FUNAI (Ofício 027/2026)
Beneficiários da execução nº 0003037-74.2009.4.01.4100, já transitada em julgado. O escritório solicita auxílio para localizar estes filiados ou seus herdeiros:
Adelina de Sá Dantas
Almir Amorim Von Held
Ana Carmem Cunha de Souza Rodrigues
Antonia de Souza Pereira Oliveira
Aristodeni Figueiredo de Arruda
Armando Silva Rodrigues
Audelia Paz
Augustinho Buanga da Silva
Benedito Nascimento (Parintintin)
Briolino Saldanha Filho
Claudiomar Lamarao Gil
Damaris Farias de Souza
Didimo Graciliano de Oliveira
Epitacio da Silva Karitiana
Ernane Barros da Cunha
Francisca Batista Marinho
Francisco Chagas de Araujo
Francisco de Assis Costa
Francisco Flavio dos Santos Ribeiro
Francisco Nazario da Silva
Francisco Peixoto da Silva
Francisco Santiago da Silva
Gumercindo da Silva Karitiana
Hugo Pedro da Silva
Jaime Soares Machado
Joana Ferreira Bernardo
Joao Cordeiro
Joao de Castro Araujo Filho
Joao Parintintin
Jorge Martins da Silva
Jorge Santos Canoe
Jose Alves de Oliveira
Jose Assiri Filho
Jose dos Santos Araujo
Jose Heleno Moulin de Souza
Jose Marques da Silva
Jose Martinho da Silva
Jose Miranda Alves
Jose Nazareno Torres de Moraes
Jose Pereira de Miranda Filho
Joselio Ancelmo Leite Cunha
Juscileth Costa Freitas Pessoa
Lenice Bras de Oliveira
Ligia Braz Bezerra (falecida – necessária habilitação)
Luiz Galdino de Oliveira
Madelaine Druzian Ribeiro
Maria Arlete Teixeira de Freitas
Maria Augusta do Nascimento Boaventura da Silva
Maria de Lourdes Jesus da Cunha
Maria Evanir Aparecida Jonson Rolon
Maria Ildeci da Silva
Mirna Soares Temoteo
Nerli Polli
Osni Schweppe
Raimundo Castro de Oliveira
Rigoberto Neves Parintin
Sadi Olivio Biavati
Tanuzio Goncalves de Oliveira
Tennesson Goncalves de Oliveira
Valdivino Timoteo da Cunha
Vitorinha Souza de Ouro
Waldemar Karitiana
Zuilo Roberto da Silva
Processos do Anuênio (Ofícios 020, 021, 023 e 026/2026)
Os ofícios abaixo referem-se a valores liberados no ano de 2025 relacionados ao processo do anuênio, nos quais a 1ª Vara Federal constatou a ausência de saque ou pendência de comprovação.
Ofício 020/2026 (Processo nº 1002367-91.2024.4.01.4100):
Marilene Gomes de Moura
Marly Barreto dos Santos
Neusa Silva de Souza
Ofício 021/2026 (Processo nº 1001301-76.2024.4.01.4100):
Ana da Conceicao de Souza
Gumercindo Martins Neto
Leila de Souza Bueno
Leilda Canuto Gomes
Luzinete da Fonseca Lenzi
Magnolia Pereira de Souza
Atenção Herdeiros: Procura-se pelos sucessores do substituído falecido, Alcides do Carmo Freire, que teve a RPV retida por registro de falecimento na Receita Federal.
Ofício 023/2026 (Processo nº 1001886-31.2024.4.01.4100):
Manfredo Nomerg
Manoel Miguel Paulo dos Santos
Manoel Olegario da Silva Sobrinho
Maria Goncalves de Faria
Maria Guimaraes Castro
Maria Inez de Carvalho
Maria Jose Moda Silva
Maria Jose Moreira da Silva
Maria Jose Pereira Rodrigues
Maria Lima Mendes
Ofício 026/2026 (Processo nº 1002361-84.2024.4.01.4100): Necessidade de confirmação de recebimento/saque.
Maria Lucia Cotrim Piccoli
Maria Luduina de Medeiros
Maria Madalena da Silva Ribeiro
Maria Odilia Rocha da Silva
Maria Palmira Arrais da Silva
Maria Rodrigues Rangel
Maria Rosa Martins Costa
Maria Tereza de Souza Lamota
Maria Valdecy Vasconcelos Grangeiro
Atenção Herdeiros: Procura-se pelos sucessores da substituída falecida, Maria Vasconcelos de Santana, cujos créditos necessitam da intervenção dos herdeiros junto ao sindicato e ao escritório de advocacia.
Servidor(a), não perca seus prazos e direitos.
Dirija-se à sede ou às coordenações regionais do SINDSEF/RO para o encaminhamento correto e seguro de suas documentações processuais.
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