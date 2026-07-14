Como Neymar, Vini Jr. e outros atletas estão aproveitando pausa após a Copa

Por R7

Publicada em 14/07/2026 às 10h24

As semifinais da Copa do Mundo já estão definidas, e apenas quatro seleções continuam sonhando com o título. Enquanto isso, os jogadores que deram adeus ao Mundial trocaram a concentração por dias de descanso, aproveitando as férias em diferentes destinos ao redor do mundo.

Alguns escolheram atrações conhecidas, como a Disney, em Orlando, enquanto outros aproveitaram festas e encontros com amigos e familiares.

Neymar

O camisa 10 da seleção brasileira continuou nos Estados Unidos após a eliminação para a Noruega. Ao lado da família, aproveitou os parques da Disney acompanhado da mulher, Bruna Biancardi, e dos filhos Davi Lucca, Mavie e Mel. Helena, filha do relacionamento com Amanda Kimberlly, não participou da viagem.

🚨AGORA - Neymar foi ovacionado por fãs na Disney pic.twitter.com/nbxbgAlyaQ

— SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) July 10, 2026

Depois da passagem pelos parques, Neymar seguiu para Las Vegas, onde disputou um torneio de pôquer com inscrição de R$ 51 mil.

Neymar Jr jogando pôquer em Las Vegas. 🃏🇧🇷🇺🇸pic.twitter.com/AWNkEZiVaM

— The Futebol Way (@futebol) July 12, 2026

Léo Pereira

O zagueiro do Flamengo também aproveitou a folga para viajar a Orlando. Ao lado da namorada, Karoline Lima, o jogador publicou registros da passagem pelos parques da Disney. Durante o passeio, Léo Pereira também foi visto acompanhado de Helena, filha de seu relacionamento anterior com Tainá Militão. O ex-casal também tem Matteo.

Léo Pereira curtindo as férias na Disney com a filha. 💖 pic.twitter.com/9a269DK9DK

— Sou Fla de Coração (@soufla2019) July 12, 2026

Vini Jr.

Em Sardenha, na Itália, Vini Jr. celebrou o aniversário ao lado de Virginia Fonseca e de amigos.

Os dois ainda não confirmaram oficialmente uma reconciliação, mas já foram vistos juntos durante a viagem. Em uma publicação da influenciadora nas redes sociais, com fotos suas na Itália, o jogador comentou: “Como é bom te ver assim”.

Matheus Cunha

O atacante foi recebido com festa ao retornar para casa. Em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, o camisa 9 desfilou pelas ruas da cidade em um carro aberto.

Así recibieron a Matheus Cunha en su ciudad natal, luego de la eliminación de Brasil 🇧🇷 de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/wrrYZPimGY

— En Una Baldosa (@enunabaldosa) July 11, 2026

Erling Haaland

Após a eliminação da Noruega, o atacante do Manchester City aproveitou alguns dias em Miami. O jogador foi visto em uma balada dançando e celebrando a campanha da seleção norueguesa na Copa.

O Haaland curtindo uma festinha, todo engraçadinho dançando e tomando um drinkzinhoopic.twitter.com/hnTBbuaa66

— mandi 𐚁 HAALAND (@heyymandi) July 12, 2026

Vozinha

O goleiro de Cabo Verde, que se tornou um fenômeno nas redes sociais durante o Mundial, já retornou ao seu país natal. Ele compartilhou registros de passeios de moto aquática e da recepção calorosa que recebeu dos compatriotas.